Yasemin-İzzet Özilhan arasındaki 'Ezgi Öcel' krizi kısa sürdü

Yasemin Özilhan, 2011 yılında İzzet Özilhan ile nikah masasına oturdu.Çiftin bu evlilikten Emine ve Ela adında iki kızları oldu. Magazin dünyasının örnek evlilikleri arasında gösterilen çift, bugün sosyal medya krizi ile gündeme geldi. İddialara göre, Yasemin Özilhan Instagram sayfasında Ezgi Öcel'in fotoğraflarını beğenen 9 yıllık eşini takipten çıkardı. Haberler karşısında sessiz kalmayı tercih eden çiftten Yasemin Özilhan, bir süre sonra eşini yeniden takibe aldı. Özilhan'ın bu hamlesi 'kriz kısa sürdü' yorumlarına neden oldu.