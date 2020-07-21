MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriYasemin-İzzet Özilhan arasındaki 'Ezgi Öcel' krizi kısa sürdü
GeriMagazin Yasemin-İzzet Özilhan arasındaki 'Ezgi Öcel' krizi kısa sürdü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Magazin
Haber Giriş: 21 Temmuz 2020 - 12:57,

Yasemin-İzzet Özilhan arasındaki 'Ezgi Öcel' krizi kısa sürdü

Ünlü çiftin yaşadığı sosyal medya krizi kısa sürdü...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Yasemin Özilhan, 2011 yılında İzzet Özilhan ile nikah masasına oturdu.Çiftin bu evlilikten Emine ve Ela adında iki kızları oldu.

2
Abone Olgoogle-news

Magazin dünyasının örnek evlilikleri arasında gösterilen çift, bugün sosyal medya krizi ile gündeme geldi.

3
Abone Olgoogle-news

İddialara göre, Yasemin Özilhan Instagram sayfasında Ezgi Öcel'in fotoğraflarını beğenen 9 yıllık eşini takipten çıkardı.

4
Abone Olgoogle-news

Haberler karşısında sessiz kalmayı tercih eden çiftten Yasemin Özilhan, bir süre sonra eşini yeniden takibe aldı.

5
Abone Olgoogle-news

Özilhan'ın bu hamlesi 'kriz kısa sürdü' yorumlarına neden oldu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi