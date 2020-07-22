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Haber Giriş: 22 Temmuz 2020 - 07:36,

Yasemin-İzzet Özilhan arasında Ezgi Öcel krizi... Yüzük atmanın yeni adı: Takipten çıkarmak

İzzet Özilhan manken Ezgi Öcel’in fotoğraflarını sosyal medyada beğenince eşi Yasemin Özilhan küplere bindi ve kocasını takipten çıkardı. Bize bu kadarı yansıdıysa anlayın aralarında nasıl pandomina koptuğunu.

Savaş ÖZBEY
Savaş ÖZBEY
sozbey@hurriyet.com.tr
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Savaş ÖZBEY
Savaş ÖZBEY
sozbey@hurriyet.com.tr
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YASEMİN Hanım bu konuda haklı mı haksız mı, o ayrı tartışma konusu. Ama olayda “ağır tahrik” olduğu da yadsınamaz bir gerçek.Çünkü Ezgi Öcel, İzzet Özilhan’ın beğenilerinin altına “Yine başladı büyük fanım” yazmış.

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Hangi evli kadının kocası hakkında böyle bir şey deseniz o kadın çileden çıkar. Söz, nişan, nikah… Arada ne varsa bozmaya kadar gider. Yalnız günümüzde bu işler eskisi gibi yüzüğü çıkarıp atmayla olmuyor. Alıyorsunuz elinize telefonunuzu; sevgilinizi ya da eşinizi takipten çıkarıveriyorsunuz; hoop: Bir anda cümle alemin haberi oluyor.

3‘YÜZÜK AT’ APLİKASYONU
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‘YÜZÜK AT’ APLİKASYONU

Tabii haliyle “Özilhan çifti boşanıyor mu” dedikoduları aldı başını gitti. Neyse ki Yasemin Özilhan eşini tekrar takibe aldı da sular duruldu. Belli ki İzzet Bey bir şekilde gönlünü alıp sakinleştirmiş Yasemin Özilhan’ı.

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Bütün bunları Instagram’da bir “Takibe al” ya da “Takipten çıkar” ile anlayabiliyoruz artık.Fevri davranışların bir anda her şeyi açık ettiği bir yer sosyal medya. Yoksa bu olayda da belki de kimsenin haberi olmadan kol kırılıp yen içinde kalacaktı.

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“Takibe al”, “Takibi bırak” falan, insanları bunlarla uğraştırmamak lazım. Bakalım “Yüzük at” aplikasyonunu ilk kim çıkarıp hizmete sunacak?

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Savaş ÖZBEY
Savaş ÖZBEY
sozbey@hurriyet.com.tr
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