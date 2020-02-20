Yasemin Özilhan 9 yıl sonra ekrana dönüyor! İşte set kuralları...
Yasemin Özilhan 2002’de oyunculuğa başlamış, 2011’de Anadolu Holding’in veliahtı İzzet Özilhan ile evlenince mesleğini bırakmıştı. İki çocuk annesi olduktan sonra da dönmeyeceğini açıklamıştı.
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2 ay önce 'Mucize Doktor' dizisine konuk oyuncu olarak katılan Yasemin Özilhanfikrini değiştirdi. "İyi bir senaryo gelirse neden olmasın, oynarım. Setleri özlediğimi fark ettim” dedi. Ancak şartları var.
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Yasemin Özilhan’ın set kuralları şöyle: Haftanın 3 günü çalışacak. Sette bulunma süresi 4 saati geçmeyecek. Senaryoda kendisini, ailesini rahatsız edecek sahneler olmayacak. (Posta)
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Eşiyle sette tanışmıştı
Yasemin Özilhan, 2006-2010 arasında ‘Doktorlar’da oynadı. Dizi, Özilhan Ailesi’nin sahibi olduğu hastanede çekiliyordu. Çift, İzzet Özilhan’ın bir gün seti ziyaret etmesiyle tanıştı.
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“İzzet kanallar arasında zap yaparken başrolünü oynadığım ‘Aşk Oyunu’ adlı diziye denk gelmiş.Beni görüp beğenmiş. Ama ulaşamamış. Çünkü dizi ertesi günü yayından kalktı. Sonra ‘Doktorlar’da oynarken tanıştık. " demişti.
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İşte İzzet Özilhan ile Yasemin Özilhan’ın tanışma hikayesi…
İzzet, işlerle ilgilenmek için bir dönem Moskova’da yaşamış. Şirket, lojmanda küçük bir daire vermiş. Küçük de bir televizyonu varmış ve orada benim 3-4 bölüm yayımlanan ‘Aşk Oyunu’ dizimi izliyormuş. Karıncalı karıncalı... Beni görüp beğenmiş. Çevresine sormuş “Nasıl ulaşabilirim” diye, ortak tanıdık çıkmamış.
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Dizi kalkınca ben ‘Doktorlar’ kadrosuna girdim. İzzet de izin gününde İstanbul’a geliyor. Televizyon izlerlerken babası diyor ki “Oğlum bak bu ‘Doktorlar’ dizisi bizim hastanede çekiliyor.” İzzet bakıyor, beni görüyor. “Ben de bu kızı arıyordum” diyor. Ablası Türkan Abla hastanenin genel müdürü. Ertesi gün İzzet hastaneye geliyor ve tanışıyoruz.
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Mayıstan ağustosa kadar arada sırada görüştük, İzzet sete gelmeye devam etti ve birlikte olmaya ağustosta başladık. İzzet hep “Benimki kumar gibi bir şeydi” diye. “Ukala olabilirdin, şımarık olabilirdin, göründüğün gibi olmayabilirdin” der. Ama sonra ekler: “Allah’a şükür içimden geçeni karşımda gördüm.”
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Ben de ilk başta eşime büyük samimiyet hissettim. Sonra hayran oldum. Önce yakın arkadaşım, 9 yıldır ilk günkü heyecanla sürmesinin nedeni de bu. Sonra akıl verenim, her şeyimi sorarım. Hata yapınca söyler, haklı olunca da yolumu açar.