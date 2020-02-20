Yasemin Özilhan 9 yıl sonra ekrana dönüyor! İşte set kuralları...

İşte İzzet Özilhan ile Yasemin Özilhan’ın tanışma hikayesi… İzzet, işlerle ilgilenmek için bir dönem Moskova’da yaşamış. Şirket, lojmanda küçük bir daire vermiş. Küçük de bir televizyonu varmış ve orada benim 3-4 bölüm yayımlanan ‘Aşk Oyunu’ dizimi izliyormuş. Karıncalı karıncalı... Beni görüp beğenmiş. Çevresine sormuş “Nasıl ulaşabilirim” diye, ortak tanıdık çıkmamış.