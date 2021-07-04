Yasemin Bozkurt: Zerrin Özer’in itirafıyla ektiği tohum, koca bir ağaç oldu!

Yeni ünlüler de bu programa katılmak istiyor “50’lerin içinde hızla ilerliyorum ama bir kadına da yaş sormayın” diyen Yasemin Bozkurt, şimdilerde yeniden ekrana döndü ve Uçankuş TV’de “Canlı Masa” adlı programda sunuculuk yapıyor. En büyük hayali oyunculuk yapmak olan Bozkurt, üzerinde “Yasemin’in Penceresi”ni yeniden yapmasını isteyenlerin baskısı olduğunu da sözlerine ekliyor: “Adın Yasemin soyadın Pencere oldu diyen çok arkadaşım var. Geçenlerde Ezgi Mola, bir söyleşiye katılmış ve ‘Yasemin’in Penceresi gibi sorgulandım’ demiş.



O dönemde konservatuvar okuyan ve ‘İleride biz de bu programa katılırız’ heyecanını yaşayanlar bugün star oldu. Genç bir oyuncu dedi ki; ‘Yasemin Hanım, meşhur olup sizin programınıza katılma hayalim vardı. Sırf bu yüzden programa belki çıkar diye ilkokul öğretmenimi arayıp telefonunu aldım.’ Eğer tekrar yaparsam onu çağıracağımın sözünü verdim. İnsan kendi geçmişine acımamalı, gurur duymalı.”Bozkurt, şimdiki ünlülerin geçmişlerinin eskiler gibi heyecan yaratıp yaratmayacağına dair sorumu ise şöyle yanıtlıyor: “Sosyal medya insanları çok çabuk ünlü yapıyor. Dün meşhur olup bugün unutulan insanlarla dolu. Hangimiz buna ayak uydurabiliriz ki... Televizyon da birçok ünlünün mezarı oldu.”