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Hürriyet
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Haber Giriş: 14 Temmuz 2020 - 10:50,

Yaşasın karantina bitti!

Aylarca evde oturan genç model artık her gün plajda görüntüleniyor.

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1HEMEN DENİZE KOŞTU
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HEMEN DENİZE KOŞTU

Koronavirüs karantinası nedeniyle aylarca evinden çıkmayan model Ireland Baldwin, sonunda özgürlüğüne kavuştu.

Backgrid USA, Mega

2EVDEN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI
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EVDEN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI

Mart ayından temmuz ayına kadar sosyal medya sayfasından evinde çekilen fotoğraflarını paylaşan Baldwin, artık her fırsatta soluğu plajda alıyor.

3ARTIK HER GÜN PLAJDA
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ARTIK HER GÜN PLAJDA

Baldwin geçtiğimiz hafta sonu da sevgilisi Corey Harper ve bir grup arkadaşıyla birlikte Malibu'da plajda objektiflere takıldı.

4HER GÜN BAŞKA BİKİNİ
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HER GÜN BAŞKA BİKİNİ

İlk gün su yeşili bir bikini giyen Ireland Baldwin, neredeyse bütün gün dalgaların arasında kaldı.

5ÇOCUKLAR GİBİ EĞLENDİ
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ÇOCUKLAR GİBİ EĞLENDİ

Hiç durmadan yüzen genç model, zaman zaman da dalgalarla oyun oynadı. Bu sürede neşeli kahkahaları da plajı çınlattı.

6KUMLARIN ÜZERİNDE SOHBET
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KUMLARIN ÜZERİNDE SOHBET

Ireland Baldwin, ertesi gün de yine plajda görüntülendi. Bu kez sarı ve siyah- beyaz çizgili bir bikini tercih etti ünlü model.

7BİRAZ DA SOSYAL MEDYA
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BİRAZ DA SOSYAL MEDYA

Denize girdikten sonra kumsalda oturan ve güneşlenen Baldwin bir ara da cep telefonuyla ilgilendi. 

8GÜNÜN SONUNDA HERKES EVİNE GİTTİ
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GÜNÜN SONUNDA HERKES EVİNE GİTTİ

Günün sonunda Baldwin, kot şortunu ve mavi gömleğini bikinisinin üstüne giyerek evinin yolunu tuttu.

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