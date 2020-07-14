Yaşasın karantina bitti!

Koronavirüs karantinası nedeniyle aylarca evinden çıkmayan model Ireland Baldwin, sonunda özgürlüğüne kavuştu. Backgrid USA, MegaMart ayından temmuz ayına kadar sosyal medya sayfasından evinde çekilen fotoğraflarını paylaşan Baldwin, artık her fırsatta soluğu plajda alıyor.Baldwin geçtiğimiz hafta sonu da sevgilisi Corey Harper ve bir grup arkadaşıyla birlikte Malibu'da plajda objektiflere takıldı.İlk gün su yeşili bir bikini giyen Ireland Baldwin, neredeyse bütün gün dalgaların arasında kaldı. Hiç durmadan yüzen genç model, zaman zaman da dalgalarla oyun oynadı. Bu sürede neşeli kahkahaları da plajı çınlattı.Ireland Baldwin, ertesi gün de yine plajda görüntülendi. Bu kez sarı ve siyah- beyaz çizgili bir bikini tercih etti ünlü model.Denize girdikten sonra kumsalda oturan ve güneşlenen Baldwin bir ara da cep telefonuyla ilgilendi. Günün sonunda Baldwin, kot şortunu ve mavi gömleğini bikinisinin üstüne giyerek evinin yolunu tuttu.