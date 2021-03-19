Yaşar Alptekin kimdir, kaç yaşında? Yaşar Alptekin ve eşi hakkında bilgiler
Yaşar Alptekin gündemde yer alan isimler arasında bulunuyor. Türk sinemasının tanınan isimlerinden biri olan Yaşar Alptekin birçok dizi ve sinema filminde rol almıştır. Peki Yaşar Alptekin kimdir, kaç yaşında? İşte ünlü isim ve 2020 yılında vefat eden eşi Nilgün Altınyay hakkında bilgiler
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Yaşar Alptekin ve eşi Nilgün Altınyay merak edilen isimler arasında bulunuyorlar. 1962 yılında dünyaya gelen Yaşar Alptekin manken, dansçı ve oyuncudur. Bazı özel TV kanallarında çeşitli tanıtım filmlerinde yer almıştır. İlk evliliğinden 1 kızı bulunan Yaşar Alptekin, kızının annesi Nilgün Altınyay ile ikinci kez nikah masasına oturmuştu. Modacı olan Nilgün Altınyay 2020 yılında hayatını kaybetti.
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YAŞAR ALPTEKİN KİMDİR?
Yaşar Alptekin, (d. 10 Mart 1962; Şarköy, Tekirdağ), Türk manken, dansçı ve oyuncu.Alptekin erken yaşlarda mankenliğe başladı; sonra oyunculuğa başlayarak dizilerde, sinema filmlerinde oynadığı rollerle hemen fark edildi; özellikle Lambada (Gençlik Ateşi) filmiyle hem oyuncu hem dansçı kimliğiyle ön plana çıktı. Bazı özel TV kanallarında çeşitli tanıtım filmlerinde yer aldı.
Hac görevini yerine getirmek için kutsal topraklara da giden Alptekin, Düzceli Mehmet isimli bir tiyatro oyununda yer almıştır.
İlk evliliğinden 1 kızı bulunan Yaşar Alptekin, kızının annesi Nilgün Altınyay ile ikinci kez nikah masasına oturdu.
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YAŞAR ALPTEKİN’İN EŞİ KİMDİR?
Modacı Nilgün Altınyay, 1956 tarihinde dünyaya geldi. O dönem aralarındaki 8 yaş farkı nedeniyle eleştirilen Nilgün Altınyay, verdiği bir röportajda “Yaş farkı çok önemli değil, evlilikte önemli olan aşktır” açıklamasında bulunmuştu. Yaşar Alptekin’den önce 1973 yılında müteahhit Yavuz Altınyay’la ile evlenen Nilgün Altınyay, 16 yıl evli kaldıktan sonra boşanmıştı. 1991 yılında Yaşar Alptekin ile nikah masasına oturan Nilgün Altınyay’ın ikinci evliliği ise 1995 yılında sona erdi. 4 yıl evli kalan ikilinin Ayris Alptekin isminde bir kızı var. İlk eşinin soyadını taşımayı sürdüren Nilgün Altınyay, boşanma nedenini “Eşim çalışmama karşıydı ama ben kararlıydım. Boşandık.” Sözleriyle dile getirmişti. Nilgün Altınyay, 22 yıl sonra Yaşar Alptekin ile yeniden evlendi.
Yaşar Alptekin ile 25 yıl sonra nikah masasına oturan Nilgün Altınyay 2 Aralık 2020 tarihinde hayatını kaybetti. Yaşar Alptekin, eşi Nilgün Alptekin'in bir süredir akciğer kanseri ile mücadele ettiğini söyledi.