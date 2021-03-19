Yaşar Alptekin kimdir, kaç yaşında? Yaşar Alptekin ve eşi hakkında bilgiler

YAŞAR ALPTEKİN’İN EŞİ KİMDİR? Modacı Nilgün Altınyay, 1956 tarihinde dünyaya geldi. O dönem aralarındaki 8 yaş farkı nedeniyle eleştirilen Nilgün Altınyay, verdiği bir röportajda “Yaş farkı çok önemli değil, evlilikte önemli olan aşktır” açıklamasında bulunmuştu. Yaşar Alptekin’den önce 1973 yılında müteahhit Yavuz Altınyay’la ile evlenen Nilgün Altınyay, 16 yıl evli kaldıktan sonra boşanmıştı. 1991 yılında Yaşar Alptekin ile nikah masasına oturan Nilgün Altınyay’ın ikinci evliliği ise 1995 yılında sona erdi. 4 yıl evli kalan ikilinin Ayris Alptekin isminde bir kızı var. İlk eşinin soyadını taşımayı sürdüren Nilgün Altınyay, boşanma nedenini “Eşim çalışmama karşıydı ama ben kararlıydım. Boşandık.” Sözleriyle dile getirmişti. Nilgün Altınyay, 22 yıl sonra Yaşar Alptekin ile yeniden evlendi.



Yaşar Alptekin ile 25 yıl sonra nikah masasına oturan Nilgün Altınyay 2 Aralık 2020 tarihinde hayatını kaybetti. Yaşar Alptekin, eşi Nilgün Alptekin'in bir süredir akciğer kanseri ile mücadele ettiğini söyledi.