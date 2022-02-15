Yaşar Alptekin kimdir, kaç yaşında, nereli? Yaşar Alptekin son hali ile beğeni topladı!

Özel hayatı ve yaşam tarzıyla gündemde olan Yaşar Alptekin katıldığı programda yıllara meydan okuyan görüntüsüyle izleyenler tarafından beğeni topladı. Eski manken ve oyuncu Yaşar Alptekin, kızının yakın zamanda evleneceğini söylerken duygusal anlar yaşadı. Modacı Nilgün Altınay ile 1991 yılında evlenen Alptekin, 16 yıl sonra ayrılmış ancak 2019 yılında ikinci kez nikah masasına oturmuştu. 22 yıl sonra yeniden nikah masasına oturan çift, Nilgün Atalay'ın ölümüyle bir kez daha ayrılmıştı. İşte Yaşar Alptekin'in hayatı hakkında bilgiler...