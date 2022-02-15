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Yaşar Alptekin kimdir, kaç yaşında, nereli? Yaşar Alptekin son hali ile beğeni topladı!

#Yaşar Alptekin#Yaşar Alptekin Kimdir#Yaşar Alptekin Eşi

Eski manken ve oyuncu Yaşar Alptekin tamamen değiştirdiği yaşam tarzıyla bir döneme damga vurmuştu. Katıldığı 2. Sayfa programında son hali ile bir kez daha şaşırtan Yaşam Alptekin, fit görünümüyle beğeni topladı. Peki, Yaşar Alptekin kimdir, nerelidir, kaç yaşında? İşte Yaşar Alptekin hakkında merak edilenler...

1/3Yaşar Alptekin kimdir, kaç yaşında, nereli Yaşar Alptekin son hali ile beğeni topladı

Özel hayatı ve yaşam tarzıyla gündemde olan Yaşar Alptekin katıldığı programda yıllara meydan okuyan görüntüsüyle izleyenler tarafından beğeni topladı. Eski manken ve oyuncu Yaşar Alptekin, kızının yakın zamanda evleneceğini söylerken duygusal anlar yaşadı. Modacı Nilgün Altınay ile 1991 yılında evlenen Alptekin, 16 yıl sonra ayrılmış ancak 2019 yılında ikinci kez nikah masasına oturmuştu. 22 yıl sonra yeniden nikah masasına oturan çift, Nilgün Atalay'ın ölümüyle bir kez daha ayrılmıştı. İşte Yaşar Alptekin'in hayatı hakkında bilgiler...

2/3YAŞAR ALPTEKİN KİMDİR

YAŞAR ALPTEKİN KİMDİR?

Yaşar Alptekin, (d. 10 Mart 1962; Şarköy, Tekirdağ), Türk manken, dansçı ve oyuncu.Alptekin erken yaşlarda mankenliğe başladı; sonra oyunculuğa başlayarak dizilerde, sinema filmlerinde oynadığı rollerle hemen fark edildi; özellikle Lambada (Gençlik Ateşi) filmiyle hem oyuncu hem dansçı kimliğiyle ön plana çıktı. Bazı özel TV kanallarında çeşitli tanıtım filmlerinde yer aldı.

Hac görevini yerine getirmek için kutsal topraklara da giden Alptekin, Düzceli Mehmet isimli bir tiyatro oyununda yer almıştır.

3/3Yaşar Alptekin kimdir, kaç yaşında, nereli Yaşar Alptekin son hali ile beğeni topladı

İlk evliliğinden 1 kızı bulunan Yaşar Alptekin, kızının annesi Nilgün Altınyay ile ikinci kez nikah masasına oturdu.

Yaşar Alptekin ile 25 yıl sonra nikah masasına oturan Nilgün Altınyay 2 Aralık 2020 tarihinde hayatını kaybetti. Yaşar Alptekin, eşi Nilgün Alptekin'in bir süredir akciğer kanseri ile mücadele ettiğini söyledi.

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