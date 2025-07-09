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Yaşam parkına gelip yılanların derisini istiyorlar... Amaçları ise oldukça şaşırtıcı

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#Yılan Derisi#Cilt Hastalıkları#Doğa Yaşam Parkı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 09, 2025 09:49

Antalya Doğal Yaşam Parkı'nda bulunan yılanların deri değiştirme süreci ziyaretçilerin ilgisini çekerken, bazı vatandaşların bu derileri talep ettiği belirtildi. Veteriner Hekim Oğulcan Demir, “Yılan derisinin cilt hastalıklarına iyi geldiğine inanılıyor. Ancak bizim deriyi verme gibi bir prosedürümüz yok" dedi.