Yasaklı saatler

Yine dün akşam 20.00’de başlayan kısıtlama ise bugün 05.00 itibarıyla son buldu.* Ankara'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde son alışverişlerini yapan vatandaşların kullandığı işlek cadde ve meydanlar, kısıtlamanın başlamasıyla sessizliğe büründü. Kent genelinde önlem alan polis ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasına aykırı davranan vatandaşlara cezai işlem uyguladı. Ekipler, kapatılması gereken iş yerlerinde, sokak ve caddelerde denetim yaptı. Başkent Ankara’da sokağa çıkma kısıtlaması sonrası vatandaşlar kendini dışarı attı.