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Hürriyet
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Ankara
Haber Giriş: 22 Kasım 2020 - 15:37 | 

Yasaklı saatler

Başkent Ankara, cumartesi akşamı 20.00’de başlayan ve dün sabah 10.00’a kadar süren sokağa çıkma kısıtlamasına uydu.  

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Yine dün akşam 20.00’de başlayan kısıtlama ise bugün 05.00 itibarıyla son buldu.

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* Ankara'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde son alışverişlerini yapan vatandaşların kullandığı işlek cadde ve meydanlar, kısıtlamanın başlamasıyla sessizliğe büründü.

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Kent genelinde önlem alan polis ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasına aykırı davranan vatandaşlara cezai işlem uyguladı. Ekipler, kapatılması gereken iş yerlerinde, sokak ve caddelerde denetim yaptı.

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10Serbest saatler
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Serbest saatler

Başkent Ankara’da sokağa çıkma kısıtlaması sonrası vatandaşlar kendini dışarı attı.

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