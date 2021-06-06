Yasaklar ne zaman kalkacak? Normalleşme ne zaman başlayacak? İşte kritik tarih!

Sokağa çıkma yasağı ve diğer bazı kısıtlamaların ne zaman kaldırılacağı son gelişmeler ile takip edilirken, Türkiye yeni normalleşme için yol haritasını belirlemeye başladı. Aşı çalışmalarına hız veren Sağlık Bakanlığı pandemiyi gündemden çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor. Diğer yandan hafta sonu ve hafta içi sokağa çıkma yasağının bitmesi için beklentilerini arttıran vatandaşlar da Kabine'den gelecek açıklamayı dört gözden bekliyor. Son gelişmelere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan milyonların merak ettiği normalleşme için 21 Haziran'ı işaret gösterdi. İşte, kısıtlamalarla ilgili detaylar.