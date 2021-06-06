Yasaklar ne zaman kalkacak? Normalleşme ne zaman başlayacak? İşte kritik tarih!
Normalleşme sürecinin devreye girdiği 1 Haziran sonrası tüm gözler kısıtlamaların tamamen kaldırılacağı tarihe çevrildi. Aşılama ve illere göre koronavirüs vaka sayısının belirleyici olduğu yeni normalleşme takvimi için son dakika gelişme yaşandı. AK Parti Genel Merkezi’nde düzenlenen MKYK toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni normalleşme için tarih verdi. Sokağa çıkma yasaklarının devam ettiği süreçte milyonlar şimdi alınacak yeni kararları bekliyor. Peki, yasaklar ne zaman kalkacak? Normalleşme ne zaman başlayacak? İşte, normalleşme ile ilgili ayrıntılı bilgiler.
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Sokağa çıkma yasağı ve diğer bazı kısıtlamaların ne zaman kaldırılacağı son gelişmeler ile takip edilirken, Türkiye yeni normalleşme için yol haritasını belirlemeye başladı. Aşı çalışmalarına hız veren Sağlık Bakanlığı pandemiyi gündemden çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor. Diğer yandan hafta sonu ve hafta içi sokağa çıkma yasağının bitmesi için beklentilerini arttıran vatandaşlar da Kabine'den gelecek açıklamayı dört gözden bekliyor. Son gelişmelere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan milyonların merak ettiği normalleşme için 21 Haziran'ı işaret gösterdi. İşte, kısıtlamalarla ilgili detaylar.
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YASAKLAR NE ZAMAN BİTECEK?
Kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında; pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi günleri 22.00-05.00 saatlerinde; pazar günleri ise cumartesi günü saat 22.00'den başlayıp pazar gününün tamamını kapsayacak ve pazartesi günü saat 05.00'te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı bildirilmişti.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'nda Haziran ayı boyunca sokağa çıkma sınırlamalarının devam edeceğini bildirmişti. Bu bilgilere göre yasakların haziran sonunda bitmesi ön görülüyor. Ancak konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.
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YENİ NORMALLEŞME NE ZAMAN?
AK Parti Genel Merkezi’nde önceki gün düzenlenen MKYK toplantısında, Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, AK Parti Dış ilişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, AK Parti Sosyal Politikalardan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sunum yaptı. Toplantıya Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık da katıldı.
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Edinilen bilgiye göre, Sarıeroğlu aşılanma ile birlikte vakaların daha da düşmesinin beklendiğini ifade etti. Vaka sayılarındaki azalma ve aşı hızına bağlı olarak, 21 Haziran’ın ardından bazı rahatlamaların olabileceği de değerlendirildi. Temmuz ayında ise tedbirlerle ilgili kararların tekrar gözden geçirileceği konuşuldu.
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Erdoğan’ın, “Aşılanma hızlanacak, bununla birlikte 21 Haziran sonrası yapacağımız toplantıda Sağlık Bakanımız, Bilim Kurulumuz ve ilgili bakanlıklarımızla tedbirleri tekrar gözden geçireceğiz. Temmuz ayı inşallah daha iyi olacak” dediği öğrenildi.