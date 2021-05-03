Yasaklar ne zaman kalkacak? Bayramda tam kapanma var mı? İşte tam kapanma tarihleri
Tam kapanma süreci geçtiğimiz hafta başladı. 17 gün sürecek tam kapanma sürecinde sokağa çıkma yasağının yanı sıra seyahat yasağı da uygulanıyor. Genelgeye göre yalnızca istenen belgeleri tamamlayan, kısıtlamalardan muaf tutulacak. Havaların ısınmasıyla birlikte gözler bir kez daha yasakların sona ereceği tarihe çevrildi. Peki, yasaklar ne zaman kalkacak? Bayramda tam kapanma var mı? İşte tam kapanma tarihleri
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Tam kapanma döneminin tarihleri merak konusu oldu. 26 Nisan tarihli kabine toplantısı ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir süredir konuşulan tam kapanma kararının alındığını duyurdu ve sürecin detaylarını paylaştı. Cumhurbaşkanı'nın açıklaması ardından tam kapanma genelgesi yayınlandı ve 29 Nisan'dan bu yana tam kapanmaya geçildi. Peki, tam kapanma ne zaman bitecek, bayramda yasaklar kalkacak mı?
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KISITLAMA NE ZAMAN BİTECEK?
İçişleri Bakanlığınca, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda alınan kararlar doğrultusunda, "Tam Kapanma Tedbirleri" konulu genelge 81 il valiliğine gönderilmişti.
Bu kapsamda, ülke genelinde saat 19.00 itibarıyla başlayan tam kapanma dönemi 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'te sona erecek.
29 Nisan Perşembe akşamı saat 19.00'da başlayan olan tam kapanmanın, 17 Mayıs Pazartesi 05.00'te tamamlanacağı açıklandı ancak ilerleyen günlerde sürecin uzayıp uzamayacağı belli olacak.
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YAVAŞ NORMALLEŞME GÜNDEMDE
Ülke genelinde tam kapanma sonrası nasıl normalleşeceği yaşanacağı hakkında detayları CNN TÜRK Muhabiri Duygu Ayaz Bayram şu şekilde aktardı:Normalleşme adımları ile ilgili olarak geçtiğimiz haftalarda son iki bilim kurulunda bu konu gündeme geldi. Ancak detaylı bir şekilde ele alınmamıştı. Özellikle normalleşme sürecinin geçtiğimiz seneki Haziran ayındaki gibi olmaması yönünde bir takım telkinlerde bulundu hocalar. Peki nasıl olacak. Bilim kurulu yetkililerinin olduğu toplantılarda ağır bir normalleşme sürecinin olması gerektiği vurgulanıyor.
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VAKA SAYILARI BELİRLEYECEK
Biz bu kapanma sonrasında hızlı bir normalleşme süreci yaşamayacağız anlamına geliyor. Tüm bunları veriler belirleyecek.Eğer tam kapanma sürecinde vaka sayılarında istenen bir azalma olursa bu kez normalleşme adımları hızlı atılabilecek. Eğer tam aksine bu süreçte istenen azalma olmazsa tedbirler devam edecek.
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Mesela saat 21.00’deki sokağa çıkma kısıtlaması vardı bir süre daha devam edebileceği yönünde bir takım uyarılar olacak. Nihai karar da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulacak.
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'ÖLÜM BELGESİ' UYGULAMASINDAN VAZGEÇİLDİ
Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan işyerlerindeki personelin görev belgesini yanında bulundurması ve denetimlerde ibraz etmesi zorunlu olacak. Cenaze izni için elektronik ortamda "Ölüm Belgesi" yüklenmesi uygulamasından vazgeçildi. Bilginin doğruluğu, bakanlıklar arası sistem üzerinden teyit edilecek.