Yasaklar ne zaman kaldırılacak? Sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkar?

Halk sağlığını koruma ve virüsün yayılmasını engelleme amacıyla uygulanan yasaklar, ne zaman kaldırılacağı ile vatandaşın gündeminde yer alıyor. Havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte yasaklar ne zaman kaldırılacak sorusuna da hız kazandıran vatandaşlar, internet üzerinden detayları sorgulamaya başladı. Peki, bu yasaklardan birisi olan sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler



YASAKLAR NE ZAMAN KALDIRILACAK?



Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay’ın bakanlıklar ile hazırladığı 4 aşamalı normalleşme planına göre; hafta sonunda uygulanan sokağa çıkma yasağının Ramazan Bayramı sonrasına kadar devam etmesi planlanıyor.