Yasaklar ne zaman kaldırılacak? Sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkar?
Mart ayından bu yana devam eden sokağa çıkma yasağı uygulaması ve çeşitli yasaklar, ne zaman sona erecekleri ile merak edilen konular arasında yer alıyor. Sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkar ve yasaklar ne zaman kaldırılacak sorusuna alacakları cevaba göre hayatın normalleşeceği süreci öğrenebilecek olan pek çok kişi, buna göre planlarına yön verebilecek. Peki, meydana gelen son gelişmeler baz alındığında sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkar ve tüm yasakları ne zaman kaldırılır? İşte, o hususta önemli bilgiler
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Halk sağlığını koruma ve virüsün yayılmasını engelleme amacıyla uygulanan yasaklar, ne zaman kaldırılacağı ile vatandaşın gündeminde yer alıyor. Havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte yasaklar ne zaman kaldırılacak sorusuna da hız kazandıran vatandaşlar, internet üzerinden detayları sorgulamaya başladı. Peki, bu yasaklardan birisi olan sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
YASAKLAR NE ZAMAN KALDIRILACAK?
Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay’ın bakanlıklar ile hazırladığı 4 aşamalı normalleşme planına göre; hafta sonunda uygulanan sokağa çıkma yasağının Ramazan Bayramı sonrasına kadar devam etmesi planlanıyor.
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SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN KALKAR?
Bayram sonrasında vaka durumundaki iyileşmenin sürmesi durumunda sokağa çıkma kısıtlamasına haziran ayında son verilmesi hedefleniyor.
Aynı şekilde 65 yaş ve 20 yaş altına uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının da bu takvimle birlikte haziran ayının ortasında son bulması planlanıyor.
Buna göre 16-19 Mayıs ve ramazan bayramının yer aldığı 23-26 Mayıs’ta sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanması öngörülüyor.
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Restoran, kafe ve pastanelerin haziran ayının ortasında açılması planlanırken, ilk etapta saat sınırlaması getirileceği belirtiliyor.
Plana göre, önce mesai saatleri ile sınırlı olmak üzere ve katı fiziki mesafe koşullarıyla bu iş yerlerinin açılması öngörülüyor.
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1 Eylül’de başlaması planlanan 3. normalleşme döneminde ise restoran ve kafelerdeki mesafe ve hijyen kuralları uygulanarak saat sınırlamasının kalkması planlanıyor.
Bunun için de 30 gün yeni vaka görülmemesinin gerektiği belirtiliyor. Konserler, kültür merkezleri, gösteri merkezleri ile birlikte ağustos ayına kadar lunapark gibi alanlarında açılabilmesi gündemde.
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Telafi eğitimleri de vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında. Öğrencilerin iyi bir yaz geçirmesi hedefleniyor.
Telafi eğitimlerinin ağustos sonunda yapılması ve eylül ayında yeni eğitim-öğretim dönemine geçilmesi planlanıyor.
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Bilim kurulunun tavsiyelerine göre normalleşme için belirlenen bu tarihlerin 15 gün öne ya da sonraya çekilebileceği değerlendiriliyor.
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Sağlık Bakanlığı, AVM’ler ve AVM’deki işyerlerinde alınacak önlemlere yönelik rehber hazırladı. Buna göre vale hizmeti olmayacak, AVM’de 3 saatten fazla kalınamayacak.
Havalandırma gece bina kullanımda değilken de sürecek. Yemek katında masa, sandalye olmayacak. Çocuk oyun alanları kullanılmayacak. Bebek arabası kiralanamayacak. İşte AVM’lere yönelik alınacak önlemler: