Yasaklar ne zaman kaldırılacak? 1 Haziran'dan sonra normalleşme nasıl olacak? Bakan Soylu'dan açıklama
Kısıtlamaların kaldırılacağı tarih milyonların gündeminde yer almaya devam ediyor. 17 gün süren tam kapanma döneminin ardından İçişleri Bakanlığı yeni normalleşme kurallarını duyurdu. 1 Haziran'a kadar sürecek olan kademeli normalleşmede sokağa çıkma kısıtlamaları devam edecek. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, canlı yayında yaptığı açıklamada, 1 Haziran sonrası normalleşme nasıl olacak? sorusuna yanıt verdi. Bakanlıktan yayınlanan kademeli normalleşme genelgesinde hafta sonu yasaklarının kaldırılacağı tarih için 1 Haziran işaret edilmişti. İşte, yasakların ardından başlayacak olan normalleşmenin detayı.
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Yasakların ne zaman biteceği son gelişmeler ile takip edilirken peş peşe açıklamalar geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı'nda 1 Haziran'dan itibaren başlayacak kademeli normalleşmenin 2. etabının ele alındığını bildirdi. Erdoğan, "Önümüzdeki günlerdeki gelişmelere göre milletimizle paylaşacağız. dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ise 1 Haziran sonrası ile ilgili yaptığı açıklamada "1 Haziran'dan itibaren daha rahatlayacağımıza inanıyorum. Buradan bir ölçü tutturmak yanıltmak anlamına gelir." ifadesini kullandı. Ancak hafta sonu yasakları için henüz bir açıklama gelmedi.
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1 HAZİRAN SONRASI NORMALLEŞME
Hafta başında yapılan Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan değerlendirmelerde bulundu. Kabine Toplantısı'nda 1 Haziran'dan itibaren başlayacak kademeli normalleşmenin 2. etabının ele alındığını belirten Erdoğan, "Önümüzdeki günlerdeki gelişmelere göre milletimizle paylaşacağız. Vaka sayılarını daha da aşağıya çekmek için milletimizin kademeli normalleşme döneminin kurallarına uymasını istiyoruz. Riskli grupların tamamının aşılanması için çalışıyoruz. Belirlenen tedbirler insanlarımıza eziyet olsun diye değil bu sancılı dönemi geride bırakmak için milletimizin önüne konmaktadır." ifadelerini kullandı.
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Kabine toplantısında 1 Haziran sonrası, yani yaz aylarında hangi tedbirlerin uygulanacağı şekillenecek.
Toplantıda, esnafın durumu da masaya yatırılacak. Normalleşme adımları kapsamında iş yerlerinin açık kalması için atılacak adımlar değerlendirilecek.
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BAKAN SOYLU'DAN AÇIKLAMA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TRT Haber canlı yayınına katıldı. 1 Haziran sonrası normalleşme nasıl olacak sorusuna Soylu şöyle yanıt verdi;
Zor bir dönemden geçiyoruz. Sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz. Vaka sayılarını 60 binden 10 bin seviyesine düşürdük. Belki bir takım tedbirlerimiz olabilir. Aşılamada ivmelendirmeyi yakaladığımız andan itibaren çok daha hızlı ilerleyebileceğimizi ifade edebilirim.
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* 1 Haziran'dan itibaren daha rahatlayacağımıza inanıyorum. Buradan bir ölçü tutturmak yanıltmak anlamına gelir. Niyetimiz olduğunca kısıtlamaları ortadan kaldırmaktır. Amacımız ters bir rüzgarla karşı karşıya kalmadan temizlik mesafe ve önlemlere dikkat etmeliyiz.
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* Toplu taşıma konusu yönetemediğimiz alanlardan bir tanesi. Özellikle büyükşehirlerde. Büyükşehirlerle bir işbirliği yapamıyoruz. Kimsenin önüne top bırakmak istemem ama toplu taşıma işini bu dönemde beceremedik.