Yasaklar ne zaman kaldırılacak? 1 Haziran'dan sonra normalleşme nasıl olacak? Bakan Soylu'dan açıklama

Yasakların ne zaman biteceği son gelişmeler ile takip edilirken peş peşe açıklamalar geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı'nda 1 Haziran'dan itibaren başlayacak kademeli normalleşmenin 2. etabının ele alındığını bildirdi. Erdoğan, "Önümüzdeki günlerdeki gelişmelere göre milletimizle paylaşacağız. dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ise 1 Haziran sonrası ile ilgili yaptığı açıklamada "1 Haziran'dan itibaren daha rahatlayacağımıza inanıyorum. Buradan bir ölçü tutturmak yanıltmak anlamına gelir." ifadesini kullandı. Ancak hafta sonu yasakları için henüz bir açıklama gelmedi.