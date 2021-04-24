Yasaklar ne zaman bitecek? Kısmi kapanma ne zaman bitecek? İşte en son gelişmeler
24 Nisan 2021 korona vaka sayısı açıklandı. Ağır hasta 3 bin 511 oldu, 52 bin 297 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 22 bin 408'e yükseldi. Tüm bunlar olurken, kısmı kapanmanın ne zaman biteceği pek çok vatandaş tarafından sorgulanıyor. Peki, kısmı kapanma ne zaman bitecek? Yasaklar uzayacak mı?
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Koronavirüste (corona virüsü) kritik süreç devam ediyor... Sağlık Bakanlığı'nın 19 Nisan verilerine göre 318 bin 869 test yapılırken 55 bin 149 vaka belirlendi. Hasta sayısı 2 bin 862 olarak açıklandı. Maalesef koronavirüsten 341 vatandaşımız hayatını kaybetti. Tüm bunlar olurken, kısmı kapanmanın ne zaman biteceği merak konusu oldu. İşte, en son gelişmeler...
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BAYRAMDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?
Ramazan Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı ve tam kapanma durumu ile ilgili nihai kararın Sağlık Bakanlığı tarafından verilmesi ön görülüyor. Cumhurbaşkanlığı ya da İçişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama gelmedi. Vaka sayısının durumunun bayramda uygulanacak kısıtlamalara yön vermesi bekleniyor.
Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kısıtlamalar ile ilgili şu açıklamalarda bulunmuştu;
"Ramazan ayının ilk iki haftasında tedbirleri biraz daha sıkılaştırarak kısmi kapanma uygulamasına geçiyoruz. Amacımız bu 2 haftalık sürede vaka ve vefat sayılarında önemli oranda düşüş sağlamaktır. Şayet bu iki haftalık dönemde hedeflediğimiz tabloda beklediğimiz oranda iyileşmeyi temin edemezsek devamında çok daha sert uygulamaların gelmesi kaçınılmaz hale gelecektir. Vatandaşlarımın her birinden 'tamam' diye ifade ettiğimiz temizlik, maske ve mesafe kurallarına riayet ederek bu mücadeleye destek vermelerini hassaten rica ediyorum. Aynı şekilde aşı sırası gelenlerin de bu imkanı derhal değerlendirmelerini istiyorum. Aşının vaka ve vefat sayılarını düşürmedeki etkisi gözlemlerle, rakamlarla tespit edilmiştir.
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HEDEF YÜZDE 50 GERİLEME
Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, kısıtlamalar sonucunda vaka sayısının iki haftada yüzde 50 gerilemesi, 30 günde ise 20 binin altına inmesi bekleniyor.
Edinilen bilgiye göre, vaka sayısını kontrol etmek için uygulamaya konulan yeni kararlar, bazı bilim kurulu üyeleri ve uzmanlar tarafından yetersiz bulunuyor. Önlemlerin takibi ve denetimi de sonuç alınması için büyük önem taşıyor. Yapılan değerlendirmelere göre, kararların sonuçları birden fazla açıdan izlenecek. İlk etapta, olumlu sonuçların ilk 10 günde görülmesi bekleniyor. Ancak asıl verilerin ikinci haftadan sonra ortaya çıkacağı belirtiliyor. Gerilemenin beklendiği kadar olup olmadığı izlenecek.
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BİR AY SONRA 20 BİNLER
Tahminlere göre, bu hafta sonu itibariyle vaka sayısının plato çizmeye başlaması bekleniyor. Önümüzdeki haftadan itibaren düşüş eğiliminin görülmesi öngörülüyor. Genellikle akut dönemin 6-8 hafta sürdüğü, Türkiye’nin yaşadığı üçüncü dalga döneminin son haftasına girildiği öne sürülüyor. Platonun ardından da hızlı gerileme bekleniyor. 30 günlük sürenin sonunda da 20 binli rakamların altına inilmesi öngörülüyor.
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KISMİ KAPANMA NE ZAMAN BİTECEK?
Söz konusu bu kısıtlamaların ramazan bayramı sonuna kadar devam edeceği tahmin ediliyor.
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Önümüzdeki ilk Kabine Toplantısı'nın ardından, bu kapsamda daha sağlıklı bilgiler elde edilmesi bekleniyor.