Yasaklar ne zaman bitecek? Kısıtlamalar için önemli gelişmeler

TEMMUZ AYINDA BAĞIŞIKLIK Verilere göre, daha önce hastalık geçiren ve antikor oluşanlar ile iki doz aşı yaptıran 12 milyon kişi hesaba katıldığında, 20 milyon kişinin bağışıklığının bulunduğu öngörülüyor. Haziran ayından itibaren 30 milyon doz BioNTech aşısının yapılması ve bu aşıların tamamının ilk doz olarak uygulanmasının bağışıklık rakamlarını hızla yukarı çekeceği belirtiliyor.



Bu aşının ilk dozunun koruyuculuğunun fazla olması, bağışıklık kazananlarla birlikte 50 milyon kişinin korunma aşamasına geçmesi anlamına gelecek. Aşılar yapıldıktan 10-14 gün sonra antikor oluştuğunun hesaba katılmasıyla, temmuz ayının ikinci yarısında toplumsal bağışıklıktan söz etmeye başlanabilecek.