Yasaklar ne zaman bitecek? Kısıtlamalar için önemli gelişmeler
Yasaklar ne zaman kalkacak sorusu ile sokağa çıkma yasağı ve işletmelerin tam anlamıyla açılacağı tarihi merak eden vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. İçişleri Bakanlığı genelgeleri ile kontrolleri sağlanan kısıtlamaların ne zaman kalkacağı, normalleşme sürecine ne zaman girileceği merak ediliyor. Peki, yasaklar ne zaman kalkacak ve normalleşme ne zaman başlayacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
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Kontrollü normalleşme açıklamalarının ardından yasaklar ne zaman bitecek sorusu gündemde yer almaya başladı. Ülke genelinde hafta sonları tam gün, hafta içi ise akşam 21.00 itibariyle uygulanan sokağa çıkma yasağı ve işletmelerin kapalı tutulması durumunun ne zaman son bulacağı, alınacak olan yeni kararlarla netlik kazanacak. Peki, son gelişmelere göre yasaklar ne zaman bitecek ve normalleşme ne zaman başlayacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
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YASAKLAR NE ZAMAN KALKACAK?
Son Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan değerlendirmelerde bulundu. Kabine Toplantısı'nda 1 Haziran'dan itibaren başlayacak kademeli normalleşmenin 2. etabının ele alındığını belirten Erdoğan, "Önümüzdeki günlerdeki gelişmelere göre milletimizle paylaşacağız. Vaka sayılarını daha da aşağıya çekmek için milletimizin kademeli normalleşme döneminin kurallarına uymasını istiyoruz. Riskli grupların tamamının aşılanması için çalışıyoruz. Belirlenen tedbirler insanlarımıza eziyet olsun diye değil bu sancılı dönemi geride bırakmak için milletimizin önüne konmaktadır." ifadelerini kullandı.
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AŞI OLMA ORANI KISITLAMALARA YÖN VERECEK
Kış aylarında testlerin pozitif çıkma oranı yüzde 20’lere dayanmışken, bu oran yüzde 4’e kadar geriledi. Aktif vaka sayısı 600 binden, 120 bine düştü. Uzmanlar, bunun toplumdaki virüs yükünün azalması anlamına geldiğini, virüsü bulaştıracak kişi sayısı ne kadar az olursa, yayılımın da o kadar yavaş ve düşük olduğunu anımsattı.
Vaka sayısının tam kapanmanın etkisiyle bir süre gerileyeceği, ardından duraklamaya gireceği ve sonra yükseleceği değerlendiriliyor. Yükselişin, denetimlerle kontrol altında tutulması ve 15 binin üzerine çıkmaması gerektiği ifade ediliyor.
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TEMMUZ AYINDA BAĞIŞIKLIK
Verilere göre, daha önce hastalık geçiren ve antikor oluşanlar ile iki doz aşı yaptıran 12 milyon kişi hesaba katıldığında, 20 milyon kişinin bağışıklığının bulunduğu öngörülüyor. Haziran ayından itibaren 30 milyon doz BioNTech aşısının yapılması ve bu aşıların tamamının ilk doz olarak uygulanmasının bağışıklık rakamlarını hızla yukarı çekeceği belirtiliyor.
Bu aşının ilk dozunun koruyuculuğunun fazla olması, bağışıklık kazananlarla birlikte 50 milyon kişinin korunma aşamasına geçmesi anlamına gelecek. Aşılar yapıldıktan 10-14 gün sonra antikor oluştuğunun hesaba katılmasıyla, temmuz ayının ikinci yarısında toplumsal bağışıklıktan söz etmeye başlanabilecek.