Yasaklar kalktı mı? Son açıklama ile bazı işletmelerde 1 Haziran itibariyle yasaklar kalkıyor
Yaklaşık 3 aydır devam eden Koronavirüs önlemleri dolayısıyla kafeler, restoranlar, kreşler gibi pek çok işletme kapalı tutulmuş, bazı işletmeler ise yasaklar dolayısıyla belirli şartlar altında kepenklerini açık tutabilmişti. Önceki gün Dijital Kabine toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bazı hususlarda yasakların kaldırıldığını duyurdu. 1 haziran tarihinde bir çok sınırlama kalkıyor bunlardan bazıları restoran, kafe ve kıraathaneler olacak. İşte, özellikle işletme sahiplerinin bir süredir merakla araştırdığı ‘Yasaklar kalkıyor mu?’ sorusuna cevaben detaylı bilgiler
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Bazı yasakların kaldırıldığının duyurulduğu kabine toplantısının en önemli gündemi şehirler arası seyahat yasağının kalktığı ibaresi oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı açıklamalarda, bazı yasaklar için 1 Haziran tarihinden itibaren uygulamaların başlayacağı ifadesi yer aldı. İşte, yasaklar hakkında o gelişmeler;
BAZI YASAKLAR KALKIYOR
"Şehirler arası seyahat kısıtlaması 1 Haziran'dan itibaren kaldırılmıştır. Olumsuz bir durum görmememiz halinde yeniden getirebiliriz.
İdari izinde bulunan veya esnek çalışma sistemine dahil olan kamu personeli 1 Haziran tarihi itibarıyla normal mesaiye başlayacak. Kronik hastalığı bulunan kamu hastalarının durumları değerlendirilecek.
Kreşler ve gündüz bakım evlerinin tamamı 1 Haziran'da açılacak.
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Sürücü kursları, benzeri kurslar 1 Haziran'dan itibaren hizmet verebilecek.
1 Haziran itibariyle Restoran, kafe, pastahane, çay bahçeleri ve kaplıca türü işletmeler belirlenen kurallar dahilinde saat 20'ye kadar hizmet vermeye başlayacak. Eğlence ve nargile mekanları bu kapsamın dışındadır.
Yol güzergahlarındaki dinlenme tesisleri de 1 Haziran'da hizmet vermeye başlayacak. Sokağa çıkma kısıtlamalarının bazılarını bir müddet daha sürdürmekte fayda görüyoruz.
Plajlar, milli parklar ve bahçeler belirlenen kurallar dahilinde 1 Haziran'dan itibaren faaliyete geçebilecek. Müze ve ören yerleri, 1 Haziran'da onlar da açılıyor.
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Hayvan satış yerleri 1 Haziran'dan, hipodromlar 10 Haziran'dan itibaren faaliyete geçebilecek.
Deniz turizmi, balıkçılığı ve taşımacılığı ile ilgili sınırlamalar da belirlenen kurallar dahilinde kaldırılmıştır.
Gençlik merkezleri, kütüphaneler 1 Haziran'dan itibaren şartlar dahilinde açılacaktır.
Açık havada olan konserler de belli kontrol dahilinde faaliyete geçecek. Detaylı açıklamalar yapılacaktır.
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65 yaş ve üstünün sokağa çıkma sınırlaması ve pazar günleri 14.00-20.00 saatleri arasında istisna kapsamında olma uygulaması devam edecek. İşletme sahibi 65 yaş üstü vatandaşlarımız maske, mesafe ve temizlik şartına riayet şartıyla işinin başında olabilecek.
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3 kavram çok önemli: maske mesafe ve temizlik. 20 yaş altıyla ilgili sokağa çıkma uygulamasını da 18 yaşa indiriyoruz. 0-18 yaş grubunun tamamı, çarşamba ve cuma günleri 14.00-20.00 saatleri arasında sokağa çıkma sınırlamasına tabi olmayacak.