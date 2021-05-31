Yasaklar kalktı mı, ne zaman kalkıyor? 1 Haziran'da nereler açılacak? Kabine sonrası kritik bilgiler..
1 Haziran'da yasaklar kalkacak mı ve her yer açılacak mı sorularının yönetilmesinin temel nedeni olan Kabine Toplantısı, bugün gerçekleşti. Kabine Toplantısı kararlarının vaka sayıları da göz önünde bulundurularak normalleşmeye yönelik olması nedeniyle pek çok yasak kaldırılacak. Bunlar arasında okullar, kafeler, restoranlar, yüzme havuzları, spor salonları gibi merakla beklenen işletmeler de yer alacak. İşte, yasaklar kalktı mı ve ne zaman kalkacak sorusuna yönelik bazı bilgiler
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Yasaklar kalktı mı sorusu için Kabine Toplantısı sonrası son dakika gelişmeleri aile takip edildi. Okulların açılış tarihi, kafeler, kıraathaneler, spor salonları gibi işletme sahipleri, yasaklar kalktı mı ve 1 Haziran itibariyle işletmeler açılacak mı sorusuna odaklanmıştı. Diğer taraftan sokağa çıkma yasağı da merak edilen hususlar arasında yer alıyor. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı başta olmak üzere hafta için akşam 21.00 itibariyle uygulanmakta olan sokağa çıkma kısıtlaması da merak edilen hususlar arasında yer alıyordu. Peki, yasaklar kalktı mı ve kalkacak mı? İşte, Kabine Toplantısı sonrası son açıklamalar
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YASAKLAR KALKTI MI?
Şimdi Haziran ayına ilişkin kademeli normalleşme takvimi Haziran boyunca sokağa çıkma kısıtlaması hafta içi ve cumartesi günü için akşam 22:00 ile sabah 05:00 arasında devam edecektir. Bu sınırlama, cumartesi 22.00 ile pazartesi 05.00 arasında yani pazar gününü tam kapsayacak şekilde uygulanacaktır.
Restoran, lokanta ve kafeterya gibi yeme içme yerleri, sabah 07.00 ile akşam 21.00 arasında masaya servis yapılabilecek. Bu mekanlarda pazar günleri ise sadece paket servisi yapılacaktır.
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RESTORANLAR VE KAFELER
Kahvehane kafe, çay bahçesi, spor salonu gibi işletmeler, pazar günü hariç sabah 07.00 ile akşam 21.00 saatleri arasında yarından itibaren çalışabilecektir.
Açık ve kapalı alanlardaki nikahlar ve düğün törenleri belirlenen şartlara uygun şekilde başlayabilecektir.
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Üniversiteler 2021-2022 öğretim yılı akademik takvimi 13 Eylül'de başlayacaktır.
Kamu kurumlarındaki esnek mesai uygulaması yeni düzenlemeye kadar devam edecektir.
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Okullarla ilgili net açıklama, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından verilecek.