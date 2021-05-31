Yasaklar kalktı mı, ne zaman kalkıyor? 1 Haziran'da nereler açılacak? Kabine sonrası kritik bilgiler..

Yasaklar kalktı mı sorusu için Kabine Toplantısı sonrası son dakika gelişmeleri aile takip edildi. Okulların açılış tarihi, kafeler, kıraathaneler, spor salonları gibi işletme sahipleri, yasaklar kalktı mı ve 1 Haziran itibariyle işletmeler açılacak mı sorusuna odaklanmıştı. Diğer taraftan sokağa çıkma yasağı da merak edilen hususlar arasında yer alıyor. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı başta olmak üzere hafta için akşam 21.00 itibariyle uygulanmakta olan sokağa çıkma kısıtlaması da merak edilen hususlar arasında yer alıyordu. Peki, yasaklar kalktı mı ve kalkacak mı? İşte, Kabine Toplantısı sonrası son açıklamalar