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GeriGündem Yasak saatinde özel araçla seyahat edilebilecek mi? Özel araçla seyahat yasak mı? İşte şehirler arası seyahat yasağının tüm ayrıntıları
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Haber Giriş: 15 Nisan 2021 - 09:17 | 

Yasak saatinde özel araçla seyahat edilebilecek mi? Özel araçla seyahat yasak mı? İşte şehirler arası seyahat yasağının tüm ayrıntıları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Bakanlar Kurulu toplantısının ardından 2 haftalık ‘kısmen kapanma’yı duyurmasından sonra İçişleri Bakanlığı da harekete geçti. Son dakika haberine göre Bakanlık, dün akşam 19.00’da başlayan yeni salgın önlemlerine ilişkin sıkça sorulan soruları yanıtladı. Peki, yasak saatinde özel araçla seyahat edilebilecek mi? Özel araçla seyahat yasak mı?

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ramazanda uygulanacak yeni koronavirüs kısıtlamalarını duyurdu. Buna göre önce ilk iki hafta kısmi kapanma uygulanacak. En çok merak edilen kısıtlama ise şehirler arası seyahat ile ilgili. İşte, şehirler arası seyahat yasağının ayrıntıları...

2ZORUNLU HALİ BULUNMAYANLARIN ŞEHİRLER ARASI SEYAHATLERİ

ZORUNLU HALİ BULUNMAYANLARIN ŞEHİRLER ARASI SEYAHATLERİ

Herhangi bir zorunlu hali (taburcu olma veya doktor randevusu bulunma, yakınının vefatı, bulunduğu şehirde kalacak yerinin olmaması, merkezi sınavlara katılım, askerlik hizmetini tamamlama, sözleşmeye davet yazısı alma ve cezaevinden salıverilme) bulunmayan vatandaşlarımızın sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerdeki şehirlerarası seyahatleri ancak toplu ulaşım araçlarını (uçak, otobüs, tren, gemi vb.) kullanmak suretiyle mümkün olabilecektir. Şehirlerarası seyahat edeceğini bilet, rezervasyon kodu vb. ile ibraz eden kişiler seyahat güzergahı ve zamanı ile sınırlı olacak şekilde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacaktır.

3YASAK SAATLERİNDE ÖZEL ARAÇLA SEYAHAT

YASAK SAATLERİNDE ÖZEL ARAÇLA SEYAHAT

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerin dışında kalan (sokağa çıkma ile ilgili herhangi bir kısıtlama bulunmayan) zaman aralıkları içerisinde kalmak kaydıyla özel araçlarla şehirlerarası seyahat yapılabilecektir. Ancak bu tür özel araçlarla şehirlerarası seyahatlerin sokağa çıkma kısıtlamasının başlama saatlerine göre planlanması gerekmekte olup varış şehrine ulaşılamamış olsa bile sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında seyahat izin belgesi olmaksızın şehirlerarası seyahatin sürdürülmesine müsaade edilmeyecektir.

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