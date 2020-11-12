Yasak olan yerlerde sigara içmenin cezası ne kadar? İstanbul Valiliği duyurdu: İşte sigara yasağının para cezası

Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli de uygulamaya katıldı. İstiklal Caddesi'nde kontrollerde bulunan Demirelli, maske takmayan ve sigara içen kişileri, maskelerini takması ve sigara içmemesi konusunda uyardı.



Demirelli, yaptığı açıklamada, Kovid-19'un yayılımını önlemek için İçişleri Bakanlığı ve İstanbul Valiliğince sigara içilmesinin yasaklandığını ve bu konuda ilçede polis ve zabıta tarafından denetimler yapıldığını söyledi.



Sigara yasağı kuralıyla birlikte maske kullanımının sürekli ve düzgün bir hale gelebileceğini anlatan Demirelli, koronavirüsle mücadele başarıya ulaşmak için herkesin bu kurallara uyması gerektiğini ifade etti.