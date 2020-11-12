Yasak olan yerlerde sigara içmenin cezası ne kadar? İstanbul Valiliği duyurdu: İşte sigara yasağının para cezası
Son dakika haber... Yasak olan yerde sigara içmenin cezası ne kadar? Koronavirüs önlemleri kapsamında açık alanda sigara yasağına uymayanlara uygulanacak para cezası belli oldu. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada kent genelinde maske kullanımının doğru şekilde uygulanması amacıyla sigara yasağı olan cadde ve sokaklar duyuruldu. İlçe Hıfzıssıhha Kurulları Kararları ile 125 sokak, 93 cadde, 84 meydan ve toplu taşıma araç duraklarında sigara yasağına uymayan kişilere ise idari para cezası bugün uygulanmaya başlandı. İşte, ayrıntılar.
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İstanbul'da sigara yasağının cezası son dakika gelişmelerin ardından gündeme geldi. Koronavirüs önlemleri kapsamında maske kullanımının uygulanması amacıyla bazı açık alanlarda da sigara içilmesi yasaklandı. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada "Yasağa uymayanlar için 900 TL para cezası uygulanacaktır." ifadesi kullanıldı. İşte, detaylar.
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SİGARA YASAĞININ CEZASI NE KADAR?
İstanbul'da bazı sokak, cadde ve meydanlarda sigara yasağı uygulanmaya başlandı. Valilik kararı ile bu yerlerde yasağa uymayan kişilere 900 TL para cezası uygulanacağı bildirildi.
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İstanbul genelinde sigara yasağı getirilen sokak, cadde ve meydanların tam listesi Valiliğimiz internet sitesinde yayınlanmıştır. Yasağa uymayanlar için 900 TL para cezası uygulanacaktır. Alınan tüm tedbirler; vatandaşlarımızın, ilimizin ve toplumumuzun sağlığını korumak içindir." denildi.
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İSTANBUL'DA SİGARA DENETİMİ
Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Turizm Şube Müdürlüğü ekipleri, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde drone kaldırarak Türkçe ve İngilizce anonslarla Kovid-19 tedbirlerine uyulması konusunda ikazda bulundu.
Maske takılması, sosyal mesafeye dikkat ederek hareket edilmesi ve sigara içilmemesi konusunda uyarılar yapan ekipler, ayrıca yürüyerek ve araçla Türkçe ve İngilizce olarak herkesi tedbirler konusunda bilgilendirdi.
Maskesi olmayanlara maske de veren ekipler, sigara içenlere 900 lira ceza yazdı.
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Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli de uygulamaya katıldı. İstiklal Caddesi'nde kontrollerde bulunan Demirelli, maske takmayan ve sigara içen kişileri, maskelerini takması ve sigara içmemesi konusunda uyardı.
Demirelli, yaptığı açıklamada, Kovid-19'un yayılımını önlemek için İçişleri Bakanlığı ve İstanbul Valiliğince sigara içilmesinin yasaklandığını ve bu konuda ilçede polis ve zabıta tarafından denetimler yapıldığını söyledi.
Sigara yasağı kuralıyla birlikte maske kullanımının sürekli ve düzgün bir hale gelebileceğini anlatan Demirelli, koronavirüsle mücadele başarıya ulaşmak için herkesin bu kurallara uyması gerektiğini ifade etti.
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Esenyurt Meydanı'nda bazı vatandaşlar yasağa uyarken, bazılarının banklarda oturarak bazılarının da yürürken sigara içerek yasağı ihlal ettiği görüldü.
Bakırköy, Zeytinburnu, Göngören'de de vatandaşlar sigara yasağına kısmen uydu. Vatandaşlar, sigara yasağının hem Kovid-19 salgınının önlenmesi hem de sağlık açısından çok iyi olduğunu dile getirdi.