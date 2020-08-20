Yasak olan illerde 65 yaş üstü sokağa çıkma izni ne zaman? 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı olan illerin listesi ve yasak saatleri
65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı uygulaması yeniden gündemde. 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı bazı illerde saat aralıklarında uygulanıyor. Peki, 65 yaş sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri? Yasak olan illerde 65 yaş üstü sokağa çıkma izni ne zaman? 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı olan illerin listesi ve yasak saatleri...
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65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı olan iller listesine yenileri eklenmeye devam ediyor. 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için sokağa çıkma yasağının yanı sıra ek kısıtlamalar getirildi. 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kararları İl Hıfzıssıhha Kurulları tarafından paylaşılıyor. Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir'de 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı var mı? İşte 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı olan iller...
65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLAN İLLER
65 yaş üstü için yeni yasaklar gündemde. Çok sayıda kentte İl Umumi Hıfzıssıhha Kurullarından 65 yaş üstü sokağa çıkma yasaklarıyla ilgili art arda yazılı açıklamalar yapılıyor. Peki, 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri? 65 yaş üstüne ne gibi yasaklar uygulanacak? İşte 65 yaş üstü için getirilen kısıtlamalar ve yasak getirilen iller
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KONYA Konya Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nca 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı bulunan vatandaşlar için sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Karar gereği bu kişilerin her gün saat 10.00 ile 20.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecekleri, diğer saatler de ise sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesine karar verildi.
Koronavirüs vakalarının en çok görüldüğü iller arasında yer alan Konya’da, İl Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Vahdettin Özkan başkanlığında bugün toplandı. Kurulda, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan kişilerin her gün saat 10.00 ile 20.00 saatleri arasında sokağa çıkabilmelerine, diğer saatler de ise sokağa çıkma kısıtlamasına tabi tutulmalarına karar verildi. Koronavirüs salgınının kontrol altında tutulması amacıyla kurulda alınan kararlar şöyle açıklandı:
"65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan kişilerin pazar yeri, AVM, piknik vb. alanlarında bulunmamalarına, toplu taşıma araçlarını kullanmamalarına, 21.08.2020 tarihinden itibaren salon, sokak, köy ve kır düğünü gibi organizasyonların en fazla 50 kişilik ve nikah merasimi şeklinde düzenlenmesine, bu etkinliklerde mutlaka maske-mesafe-hijyen kurallarına uyumun sağlanmasına, ayrıca 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan kişilerin ve 16 yaş altı vatandaşlarımızın (1. derece yakını olanlar hariç) bu merasimlere katılmamasına, bu merasimlerin aynı gün içerisinde olacak şekilde saat 22.00’ye kadar sonlandırılmasına ve en fazla 2 saat içinde bitirilmesine, ilimizde faaliyet gösteren kamu/özel tüm kurum ve kuruluşlarda öğünler haricinde çay-kahve-kahvaltı vb. organizasyonların yapılmamasına, fazla personel çalışan yerlerde imkan ölçüsünde öğle yemeklerinin birden fazla mekanda yenmesini sağlayacak uygulamalar yapılmasına, taziye evlerinde, evlerde, açık alanlarda vb. yerlerde yüz yüze taziye yapılmamasına karar verildi."
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ANKARA Ankara Valisi Vasip Şahin başkanlığında toplanan Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, artan vakalar sonrası yeni kararlar aldı. Ankara'da 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarla ilgili yeni düzenleme yapıldı. Ankara'da 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olanların düğün, cenaze, taziye, pazar yeri, sosyal faaliyetler gibi alanlara girişleri kısıtlandı. Ayrıca taksi, dolmuş ve toplu ulaşım araçlarında şoför mahalli ile yolcular arasında fiberglas ile bölümleme yapılması kararlaştırıldı.
BURSA Bursa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili tedbirler kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşlar için 15 Ağustos'ta alınan kısıtlama kararının iptal edilerek yeni düzenleme yapıldığı bildirildi. Bursa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili tedbirler kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşlar için 15 Ağustos'ta alınan kısıtlama kararının iptal edilerek yeni düzenleme yapıldığı bildirildi. Ayrıca, söz konusu kişilerin semt pazarı ve pazar yerlerinde kalabalık olmayan 08.00-14.00 saatlerinde bulunmalarına, bu zaman dilimi dışında kalan saatlerde semt pazarı ve pazar yerlerine girişlerinin yasaklanmasının da kararlaştırıldığı aktarıldı.
MANİSA 65 yaş ve üzeri vatandaşların 17.00- 20.00 saatleri arasında toplu taşıma araçlarını kullanmaları, ilçe pazarlarına 17.30’dan sonra girmeleri ve birinci derece akrabaları dışındaki düğünlere katılması yasaklandı.
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KAYSERİ Kayseri'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş üstündekilerin toplu taşıma araçlarını kullanma saatleri, düğün, kına, mevlit gibi toplu etkinliklere katılmaları, pikniğe gitmeleri ve alışveriş merkezi, pazar gibi alışveriş mekanlarına girişleri kısıtlandı. 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, toplu taşıma araçlarını sadece 10.00-17.00 saatlerinde kullanabilecek. Ayrıca piknik ve mesire alanlarından sadece aynı hanede yaşayan aile mensupları yararlanabilecek. 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, sadece eşleri, çocukları ve torunları ile bir arada bulunmak kaydıyla bu tip alanları kullanabilecek.
KÜTAHYA 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın belirlenen bölgelerdeki park, kahvehane kıraathane, kafeterya, çay ocağı ve çay bahçeleri, pastahane, oyun salonları, han, kulüp dernek binaları ve lokalleri gibi kapalı ve açık oturma alanlarına hafta sonu 12:00 – 19:00, hafta içi saat 16:00 – 19:00, saatleri arasında girmeleri yasaklandı.
SİİRT Siirt Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile 15 yaş ve altı çocukların nişan, kına ve düğün gibi etkinliklere katılımlarının yasaklandığını bildirdi. Öte yandan, kentte Kovid-19 tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşların 17.00 ila 24.00 saatleri arasında dışarı çıkmalarının yasaklanmasına ilişkin hükmün kaldırılmasına karar verildi.
ŞANLIURFA Şanlıurfa Valiliğince, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstündeki vatandaşların 06.00-10.00 ve 16.00-18.00 saatlerinde toplu taşıma araçlarını kullanmalarının kısıtlandığı bildirildi.
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VAN Van'da Covid-19 vakalarında artış yaşanması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararlarla yeni kısıtlamalar getirildi. 65 yaş ve üstü vatandaşların düğün, nişan, sünnet ve mevlit gibi toplu etkinliklere katılmaları yasaklandı.
YALOVA Yalova Valisi Muammer Erol başkanlığında toplanan İl Pandemi Kurulu'nca alınan karar ile 65 yaş üstü vatandaşların sabah 09:00 ile akşam 21:00 saatleri dışında sokağa çıkması kısıtlandı.
ELAZIĞ Elazığ'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların birinci derece yakınları dışındaki organizasyonlarına katılımları yasaklandı. Karar şu şekilde açıklandı:
“65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın düğün, nişan, kına törenlerine katılımlarının birinci yakını hariç olmak üzere ikinci bir karara kadar kısıtlanmasına, pazar yerlerine saat 11.00'den itibaren gidebilmelerine, taziye sahiplerine evlerde veyahut farklı yerlerde taziye yapılmaması yönünde İl Müftülüğü tarafından gerekli bilgilendirmenin yapılmasına, muhtarlar vasıtasıyla cami hoparlöründen taziyelerin yasak olduğuna dair anonsun günlük olarak ihmale yer verilmeden yapılmasına, karar verildi."
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BARTIN Bartın Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşların düğünlere katılmasını yasakladı.
KIRIKKALE Corona virüsü vakalarının artması ile beraber Kırıkkale'de 65 yaş ve üstü için sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplanarak 65 yaş üstü için kararlarını açıkladı. Buna göre kent genelinde 65 yaş ve üzeri insanların sokağa çıkmaları 10:00 ile 18:00 saatleri arasında sınırlandırıldı.
AKSARAY Aksaray’da korona virüse karşı valilik tarafından ek bir karar alınarak 65 yaş üstü vatandaşların birinci derece akrabaları hariç diğer düğün törenlerine katılması ve sahnede gelin damat dışında hiç kimsenin oyun oynaması yasaklandı.
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İZMİR İZMİR’de, koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşlara yönelik yeni tedbirler alındı. Bu kapsamında, düğün törenlerine gelin ve damadın birinci derece yakınları haricindeki 65 yaş ve üstündekiler katılamayacak.Öte yandan kendi mahallelerine en yakın semt pazarı, market ve alışveriş merkezlerini kullanmaları, alışverişlerini kalabalığın yoğunlaşmadığı sabah 10.00- 12.00 saatleri arasında yapmalarına karar verildi.
TUNCELİ Tunceli'de korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzerindeki vatandaşların saat 10.00 ile 20.00 arasında sokağa çıkabileceği bildirildi.
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Karaman'da 65 yaş ve üstü ile 18 yaş ve altı vatandaşlara yönelik kısıtlama
Karaman'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 65 yaş ve üstü ile 18 yaş ve altı vatandaşlara yönelik yeni kısıtlamalar getirildi.
İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulundan yapılan yazılı açıklamada, 65 yaş ve üstü vatandaşların, kentte kurulan pazar yerlerine 19.08.2020 tarihinden itibaren alınmamasına karar verildiği bildirildi.
Ayrıca aynı yaş grubunun, aynı tarihten geçerli olmak üzere saat 17.00'den sonra lokanta, restoran ve pastane gibi vatandaşların toplu bulundukları yeme-içme yerlerine alınmamalarına karar verildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"18 yaş altı kişilerin, ebeveynleri olmadan saat 20.00'den sonralokanta, restoran, pastane, kafe, kafeterya, kıraathane, kahvehane, çay bahçesi,çay ocağı gibi yeme içme yerlerine 19.08.2020 tarihinden itibaren alınmamalarınakarar verilmiştir. Ayrıca yukarıda belirtilen söz konusu tedbirlere ve kararlarauymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. ve Kabahatler Kanununun 32. maddesi gereğince idari para cezası uygulanmasına, konusu suç teşkil eden davranışlarda ise Türk Ceza Kanununun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına oy birliği ile karar verilmiştir."
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Yozgat'ta 65 yaş ve üstü vatandaşlara kısıtlama
Yozgat Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun, Vali Yardımcısı İzzet Ercan başkanlığında olağanüstü toplandığı bildirildi.
Kovid-19 tanılı ya da temaslı bazı vatandaşların, acil işlerini gerekçe göstermek suretiyle evde izolasyon yükümlülüklerini ihlal ettikleri belirtilen açıklamada, "Vatandaşlarımızın düğün, nişan, cenaze gibi sosyal faaliyetlerde ve toplu ulaşım araçlarında kalabalık olarak bir araya gelmek suretiyle hastalığın yayılımını artırdıkları, bu durumun özellikle 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın sağlığı açısından ciddi şekilde tehlike oluşturduğu değerlendirilmiştir." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, risk grubunda yer alan 65 yaş ve üzeri vatandaşların, sağlıklarının korunabilmesi amacıyla; kendisinin veya eşinin 1. ve 2. derece akrabalarının dışındaki kişilerce düzenlenen düğün, kına, nikah, nişan, mevlit, sünnet gibi merasimlere katılmalarının yasakladığını vurgulandı.