Yasak kalktı, sosyal mesafeli düğünler başladı

Son dakika haberine göre; Koronavirüs tedbirleri kapsamında bir süredir yapılamayan düğünler 1 Temmuz itibarıyla belirlenen kurallar çerçevesinde yapılmaya başlandı.
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Beykoz'da yapılan düğünde sosyal mesafe kuralına uyulurken, takılar kutuya konuldu.
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Koronavirüs nedeniyle düğünler bir süredir yapılamıyordu. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeyle belirlenen bazı kurallara uyulmak şartıyla 1 Temmuz'da düğünler tekrar yapılmaya başlandı. Beykoz'da dünya evine giren Faruk-Özlem Taşkınırmak çiftinin düğününde misafirler sosyal mesafe kuralına uyularak, oturtuldu. Açık alanda yapılan düğün alanının girişine dezenfektan ve uyulması gereken 14 kuralın yer aldığı tablo konuldu. Çiftin düğününde takılar kutuya bırakıldı.
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DİYARBAKIR’DA DÜĞÜNLER KORONA ÖNLEMLERİYLE BAŞLADI
Diyarbakır’da düğün salonları açıldı. Evlenmek isteyen çiftlerin düğünleri açık havada sosyal mesafeli, maske kurallarına uyularak başladı. Sahada sadece gelin ve damat oynadı, ona eşlik etmek isteyenler ise kısa süreliğine Ankara havası ve çiftetelli, oynadı, el ele tutuşarak halay çekmek ise yasaklandı. Daha önce gece geç saatlerine kadar süren düğünler yerini ikramlardan sonra takı töreni ile son bularak kısa sürecek.
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Salon işletmecisi Yıldız Ökmen, tüm tedbirlerini aldıklarını kaydetti. Ökmen, “Biz 1 Temmuzu bekliyorduk, gelin ve damat sadece dans edecek, Ankara havası oyunları olacak çok uzun sürmeyecek, maskesiz alınmıyor, kapıda ateşler ölçülerek dezenfektan yapılarak, maskesi olmayanlara biz temin ediyoruz. Şimdilik her şey güzel gidiyor” dedi.
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Gelinin babası Teyfik Bulut, alınan tedbirlerden memnun olduklarını aktardı. Bulut, “Doğru kararlar alınmış, amacımız tüm dünyada olduğu gibi korona virüsü engellemek için en asgari şekilde yakın temasta uzaklaşmak sosyal mesafe çok önemli bu konuda hassasiyet gösteriyoruz. Halk bilinçlenmiş, uymayanlar salon sahipleri veya düğün sahipleri ikaz ediyor, girişte sosyal mesafe, ateş ölçer, dezenfektan kullanılıyor. Sosyal mesafeyi koruyalım herkes mutlu olsun” diye konuştu.
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GENÇLER UZAKTAN TEBRİK EDİLDİ
Büşra-Yasin çiftinin düğünü açık havada sosyal mesafeli, maske kurallarına uyularak başladı. Gelin ve damadın alkışlarla salona gelmesinin ardından nikahları kıyıldı. Bu arada, çiftler ve nikah şehitleri ile davetlilerin maskeli ve sosyal mesafe kurallarına uydukları görüldü. Düğünde gençler uzaktan tebrik edilirken, takı için sandık ve zarf konuldu.
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Salon işletmecileri, "Bizler 1 Temmuzu bekliyorduk, gelin ve damat sadece dans edecek, Ankara havası oyunları olacak çok uzun sürmeyecek, maskesiz alınmıyor, kapıda ateşler ölçülerek dezenfektan yapılarak, maskesi olmayanlara biz temin ediyoruz" dedi.
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Gelinin babası Sabri Ulukaya, alınan tedbirlerden memnun olduklarını dile getirdi. Ulukaya, "Doğru kararlar alınmış, amacımız tüm dünyada olduğu gibi Korona virüsü engellemek için en asgari şekilde yakın temasta uzaklaşmak sosyal mesafe çok önemli bu konuda hassasiyet gösteriyoruz. Halk bilinçlenmiş, uymayanlar salon sahipleri veya düğün sahipleri ikaz ediyor, girişte sosyal mesafe, ateş ölçer, dezenfektan kullanılıyor. Düğün töreni boyunca sosyal mesafe korundu" diye konuştu.
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ERTELENEN DÜĞÜNLER 3 AY SONRA GERÇEKLEŞTİ
Dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) nedeniyle ertelenen düğün hazırlıkları kaldığı yerden devam ederken, çiftler, salgın nedeniyle erteledikleri düğünlerini üç ay aradan sonra ilk kez gerçekleştirme fırsatı buldu. Van’da yaşayan Rukiye Bitiktaş ile Ahmet Cevizci çifti, 24 Haziran’da planladıkları düğünlerini bir hafta sonra gerçekleştirdi. Bitiktaş ve Cevizci aileleri korona virüs yönetmeliğine uygun olarak çağırdıkları az sayıda davetliyle düğünlerini gerçekleştirdi. Ahmet Cevizci, “Benim düğünüm için pek bir değişiklik olmadı. Zaten düğünlerimiz önceden de halaysızdı. Bence düğünlerin sürekli bu şekilde olması iyi olur. Sadece korona virüs için değil birçok bulaşıcı hastalıklar var. Bu noktada insanların tedbirli davranması her zaman iyidir. Bugün korona var yarın başka bir şey çıkar. Yani bu tip şeyler sürekli olacak gibi. Düğünlerin yeni formatı bu şekilde. Bence insanlar bunu kabullensin” dedi.
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1 Temmuz’da ilk düğünü yapmanın heyecanını yaşadıklarını belirten Düğün Salonu Müdiresi Gurbet Ertak ise korona virüs hastalığı nedeniyle ağır günler yaşadıklarını dile getirerek, “Şu anda düğün salonlarımız hazır. Dezenfektanlar, maskeler ve ateş ölçerlerimizi hazırladık. Genelgede olan bütün kuralları yerine getirip düğünlerimize başladık” ifadelerini kullandı.
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Korona virüs tedbirleri kapsamında kapasiteleri düşürdüklerini ifade eden Ertak, “Düğün salonlarının 600 -800 veya bin kişilik kapasiteleri var. Bizde buna göre önlemlerimizi alarak bu salonlarımızda 250- 300 kişiyi misafir ediyoruz. Yine eskiden canlı oyunlar vardı. Herkes halay çekerdi, çiftetelli vardı. Maalesef pandemi süresi içerisinde kesinlikle oyun olmayacak. Canlı müziklerimiz, slov gösterilerimiz var ama oyunlar olmayacak” diye konuştu.
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Düğün salonlarının fiyat artışı yaptığı yönündeki söylemlerin asılsız olduğunu vurgulayan Ertak, “Eskiden fiyatlar neyse şuanda daha düşük veriyoruz. İnsanlara yardımcı olmak amacıyla bunları gerçekleştiriyoruz. Fiyatlarımız çok uygun ve çok düşük. İnsanlara yardımcı olmak amacıyla fiyatlarımız en dibe çektik. Kesinlikle fiyat artışı yok. Sezon başında hedeflerimiz yüksekti. Maalesef hastalık yüzünden insanlar zor bir süreçten geçiyor. Tüm salon sahipleri adına zor günler yaşıyoruz. Kiralarımızı bile ödeyemiyoruz. Buna rağmen personel çıkarmadık. Onları mağdur etmedik” dedi.