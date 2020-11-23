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Haber Giriş: 23 Kasım 2020 - 10:41 | 

Yasak Elma’dan kimler ayrıldı? İşte Yasak Elma’nın yeni oyuncuları ve karakterleri

Yasak Elma dizisi oyuncu değişiklikleriyle gündemde. Dizinin ana karakteri Halit dahil olmak üzere 6 ismin veda ettiği Yasak Elma'nın oyuncu kadrosuna yeni oyuncular dahil oldu. Peki, Yasak Elma’dan hangi oyuncular ayrıldı? İşte Yasak Elma’nın yeni oyuncuları ve karakterleri…

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Yasak Elma dizisinin yayınlanan son bölümüne Halit'in ölümü ve Kaya'nın vedası damga vurdu. Senaryodaki değişiklik nedeniyle Yasak Elma'nın oyuncu kadrosu ciddi oranda değişti.

2HANGİ OYUNCULAR AYRILDI
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HANGİ OYUNCULAR AYRILDI?

Yasak Elma dizinin başrol oyuncusu Talat Bulut, dizinin kadrosuna sonradan katılan Barış Kılıç, Buse Buçe Kahraman, Gökhan Alkan'ın ardından Ender ile Kaya'nın oğlu Yiğit'e hayat veren Doğaç Yıldız'ın da Yasak Elma'dan ayrıldı.

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Berk Oktay, Erdal Özyağcılar ve Gülenay Kalkan dizinin ekibine katıldı. Yasak Elma 86. bölümünde yeni oyuncular ve karakterlere ilişkin detaylar netleşecek. Dizide Argun Holding’in yeni ortağı olan Hasan Ali Kuyucu karakterinde Erdal Özyağcılar ustalığını sergileyecek.

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Hasan Ali’nin oğlu Çağatay'ı ise Berk Oktay canlandıracak. En son Savaşçı dizisinin kadrosunda yer alan Berk Oktay, yeni projesini ve ayrılığını sosyal medyadan duyurmuştu.

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Oktay'ın dizideki annesini ise Gülenay Kalkan canlandıracak.

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