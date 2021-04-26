Yasak Elma’da Cansu ölecek mi? Nilperi Şahinkaya diziden ayrılıyor iddiası
Yasak Elma dizisinin yeni bölüm fragmanı izleyicilerin merakını artırdı. Her hafta pazartesi akşamları ekrana gelen dizinin yeni bölüm fragmanına Cansu’nun silahla Hasan Ali’nin davetini basması damga vurdu. Fragmanın sonunda ise ambulans çağıran bir sesin, ‘Bir ölü, bir yaralımız var.’ demesi ile sona eriyor. Peki, Yasak Elma’da kim ölecek? Nilperi Şahinkaya diziden ayrılıyor mu?
Yasak Elma izleyicileri, ‘Cansu ölecek mi?’ sorusunun yanıtını araştırıyorlar. Yasak Elma’nın yeni bölüm fragmanında Cansu silah ile Hasan Ali’nin davetine geliyor. Silahın patlamasının ardından ise ambulans çağırılıyor. Diziden kimin ayrılacağı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, Nilperi Şahinkaya’nın veda edeceği iddiaları gündemde yer alıyor.
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