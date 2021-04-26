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GeriTelevizyon Yasak Elma’da Cansu ölecek mi? Nilperi Şahinkaya diziden ayrılıyor iddiası
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Televizyon
Haber Giriş: 26 Nisan 2021 - 11:05 | 

Yasak Elma’da Cansu ölecek mi? Nilperi Şahinkaya diziden ayrılıyor iddiası

Yasak Elma dizisinin yeni bölüm fragmanı izleyicilerin merakını artırdı. Her hafta pazartesi akşamları ekrana gelen dizinin yeni bölüm fragmanına Cansu’nun silahla Hasan Ali’nin davetini basması damga vurdu. Fragmanın sonunda ise ambulans çağıran bir sesin, ‘Bir ölü, bir yaralımız var.’ demesi ile sona eriyor. Peki, Yasak Elma’da kim ölecek? Nilperi Şahinkaya diziden ayrılıyor mu?

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Yasak Elma izleyicileri, ‘Cansu ölecek mi?’ sorusunun yanıtını araştırıyorlar. Yasak Elma’nın yeni bölüm fragmanında Cansu silah ile Hasan Ali’nin davetine geliyor. Silahın patlamasının ardından ise ambulans çağırılıyor. Diziden kimin ayrılacağı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, Nilperi Şahinkaya’nın veda edeceği iddiaları gündemde yer alıyor.

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YASAK ELMA DİZİSİNDE KİM ÖLECEK?

Yasak Elma’nın yeni bölüm fragmanına Cansu’nun silahla Hasan Ali’nin davetini basması damga vurdu. Bütün kapılar tek tek Cansu’nun yüzüne kapanınca Cansu çareyi büyük intikam planı yapmakta buldu ve Hasan Ali’nin davetini bastı. Fragmanın sonunda ise ambulans çağıran bir sesin, ‘Bir ölü, bir yaralımız var.’ demesi ile sona eriyor.

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TV 100’den Birsen Altuntaş yaptığı açıklamada diziye bu hafta Nilperi Şahinkaya'nın hayat verdiği 'Cansu' karakterinin diziye veda edeceğini duyurdu. Henüz yapım ekibinden konu ile ilgili bir açıklama yapılmadı.

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