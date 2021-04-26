Yasak Elma’da Cansu ölecek mi? Nilperi Şahinkaya diziden ayrılıyor iddiası

Yasak Elma izleyicileri, ‘Cansu ölecek mi?’ sorusunun yanıtını araştırıyorlar. Yasak Elma’nın yeni bölüm fragmanında Cansu silah ile Hasan Ali’nin davetine geliyor. Silahın patlamasının ardından ise ambulans çağırılıyor. Diziden kimin ayrılacağı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, Nilperi Şahinkaya’nın veda edeceği iddiaları gündemde yer alıyor.