Yasak Elma Zehra ölecek mi? Şafak Pekdemir diziden ayrılıyor iddiası

ŞAFAK PEKDEMİR KİMDİR? 1988 yılında dünyaya gelen Şafak Pekdemir Beykent Üniversitesinde okumuştur. Burada ‘Güzel Sanatlar ve Oyunculuk’ bölümünü başarılı bir şekilde bitirmiş ve 2011 yılında ilk dizisi Aslı ile oyunculuk kariyerin başlamıştır.

Şafak Pekdemir, geçen aralık ayında avukat Burak Mengü ile hayatını birleştirmişti. Nikâh masasına oturan ünlü oyuncu, evlendiğini sosyal medyadan ilan etmişti.TRT 1 ekranlarında yayınlanan Leyla ile Mecnun dizisinde Nisan karakterine can veren güzel oyuncu Şafak Pekdemir 2014 yılında çok ses getiren İncir Reçeli filminde usta sanatçı Halil Sezai ile birlikte oynamıştır. Birçok projede yer almıştır. Tiyatro, dizi ve filmlerde oynadığı karakterleri tam anlamıyla yansıtmayı başarmıştır. Özellikle İncir Reçeli 2 adlı filmde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmiştir.