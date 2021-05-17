Yasak Elma Zehra ölecek mi? Şafak Pekdemir diziden ayrılıyor iddiası

Yasak Elma Şafak Pekdemir diziden ayrılıyor iddiası kuvvetlenmeye devam ediyor. Dizinin önemli karakterlerinden birisi olan Şafak Pekdemirli'nin hayat verdiği Zehra, son bölümde gerçekleşen patlama sonrasında diziden ayrılacak isimlerden birisi olarak ifade edildi. Peki, Yasak Elma Zehra ölecek mi? Şafak Pekdemir diziden ayrılıyor mu? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
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Yasak Elma Zehra diziden ayrılıyor mu sorusu, TV 100 yazarı Birsen Altuntaş'ın iddiası ile yeniden alevlendi. Dizinin son bölümünde meydana gelen patlamanın ardından Zehra karakterine hayat veren Şafak Pekdemir'in diziden ayrılacağı öne sürüldü. İşte, o detaylar;
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Yeni bölümlerinin çekimlerine eylül ayında başlanması planlanan "Yasak Elma" dizisinin 5. sezonunda hangi sürprizlerin yaşanacağı merakla bekleniyor. Dizinin son bölümünün final sahnesinde herkesin evde olduğu bir anda büyük bir patlama yaşanmıştı. Dizi kulislerinde projeye Zehra karakterine hayat veren Şafak Pekdemir'in veda edeceği ve başarılı oyuncunun Medyapım'ın yeni sezon için çekeceği başka bir dizisinin kadrosuna kaydırılacağı konuşuluyor.
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ŞAFAK PEKDEMİR KİMDİR?
1988 yılında dünyaya gelen Şafak Pekdemir Beykent Üniversitesinde okumuştur. Burada ‘Güzel Sanatlar ve Oyunculuk’ bölümünü başarılı bir şekilde bitirmiş ve 2011 yılında ilk dizisi Aslı ile oyunculuk kariyerin başlamıştır. Şafak Pekdemir, geçen aralık ayında avukat Burak Mengü ile hayatını birleştirmişti. Nikâh masasına oturan ünlü oyuncu, evlendiğini sosyal medyadan ilan etmişti.TRT 1 ekranlarında yayınlanan Leyla ile Mecnun dizisinde Nisan karakterine can veren güzel oyuncu Şafak Pekdemir 2014 yılında çok ses getiren İncir Reçeli filminde usta sanatçı Halil Sezai ile birlikte oynamıştır. Birçok projede yer almıştır. Tiyatro, dizi ve filmlerde oynadığı karakterleri tam anlamıyla yansıtmayı başarmıştır. Özellikle İncir Reçeli 2 adlı filmde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmiştir.
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Şafak Pekdemir, geçen aralık ayında avukat Burak Mengü ile hayatını birleştirmişti. Nikâh masasına oturan ünlü oyuncu, evlendiğini sosyal medyadan ilan etmişti.