Yasak Elma bu akşam var mı, ne zaman? Yasak Elma 127. Bölüm fragmanı yayında mı? Fox TV yayın akışı
Yasak Elma izleyicileri yeni bölümü araştırmaya başladılar. Yasak Elma her hafta pazartesi akşamları yayınlanıyor. Fox TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan dizinin bu akşam ekrana gelip gelmeyeceği 3 Ocak yayın akışı ile belli oldu. Peki, Yasak Elma bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman?
Yasak Elma’nın bu akşam olup olmadığı FOX TV yayın akışı yanıt buldu. FOX TV’de bu akşam saat 20:00’de Osman Pazarlama filmi ekrana gelecek. Yasak Elma’nın 127. Bölümü ise iki haftalık aranın ardından 17 Ocak akşamı yayınlanacak. İşte detaylar