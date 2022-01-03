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GeriTelevizyon Yasak Elma bu akşam var mı, ne zaman? Yasak Elma 127. Bölüm fragmanı yayında mı? Fox TV yayın akışı
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Televizyon
Haber Giriş: 03 Ocak 2022 - 17:33 | 

Yasak Elma bu akşam var mı, ne zaman? Yasak Elma 127. Bölüm fragmanı yayında mı? Fox TV yayın akışı

 Yasak Elma izleyicileri yeni bölümü araştırmaya başladılar. Yasak Elma her hafta pazartesi akşamları yayınlanıyor. Fox TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan dizinin bu akşam ekrana gelip gelmeyeceği 3 Ocak yayın akışı ile belli oldu. Peki, Yasak Elma bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman?

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Yasak Elma’nın bu akşam olup olmadığı FOX TV yayın akışı yanıt buldu. FOX TV’de bu akşam saat 20:00’de Osman Pazarlama filmi ekrana gelecek. Yasak Elma’nın 127. Bölümü ise iki haftalık aranın ardından 17 Ocak akşamı yayınlanacak. İşte detaylar
2YASAK ELMA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN

YASAK ELMA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Yasak Elma dizisi 17 Ocak Pazartesi günü yeni bölümü ile izleyici karşısına çıkacak. Dizinin 127. Bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.
3FOX TV YAYIN AKIŞI

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

10:45 Ekonomi Arası

11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 En Hamarat Benim

16:45 Fulya ile Umudun Olsun

19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber

20:00 Osman Pazarlama

22:30 Yasak Elma

00:45 Mahkum

03:00 En Hamarat Benim
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