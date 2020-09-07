Yasak Elma yeni bölüm bugün var mı? Yasak Elma yeni sezon tarihi ve saati
Yasak Elma dizisinin yeni sezon tanıtımları izleyicilerle buluşmuştu. Pazartesi günleri yayınlanan Yasak Elma’nın yeni sezon tarihi dizi takipçileri tarafından merak ediliyor. Peki, Yasak Elma yeni bölümü bugün var mı? Yasak Elma yeni sezon ne zaman saat kaç başlıyor?
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Her hafta pazartesi günü ekrana gelen Yasak Elma dizisinin yeni sezonu için geri sayım devam ediyor. Corona nedeniyle sezon arasını erken veren Yasak Elma FOX TV’nin bugünkü yayın akışında yer alıyor. Özet bölümü ardından Yasak Elma 75. Bölümünün saat 21.00’de yayınlanması bekleniyor.
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YASAK ELMA YENİ BÖLÜM ÖZETİ
Halit’in eski gücünü kazanması herkes tarafından sevinçle karşılanmış ve Argun ailesi eski düzenlerine dönmüştür. Halit’in amacı zor günlerinde ona çok destek olmuş olan Yıldız’ı geri kazanmak ve onunla yeniden evlenmektir. Ancak Yıldız’ın aklı Kerim yüzünden karışıktır ve ne yapacağını bilemez. Kısa zaman içinde doğru kararı vermesi gerekmektedir.
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YASAK ELMA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Yıldız, Kerim’in yeni CEO olduğunu öğrenmenin şaşkınlığını yaşarken onun Şahika tarafından işe alındığını öğrenip ondan uzak kalmaya çalışır. Ender Şahika’nın yaptığı hain planı anlar ve hayatlarından çıkarmak için elinden geleni yapar. Ancak Şahika’nın kendini kurtarmak için ettiği teklif ona cazip gelecektir. Halit ise Yıldız’ı geri kazanmak için elinden geleni yapmaya kararlıdır ama Yıldız’ın kafası çoktan karışmıştır.