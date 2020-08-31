Yasak Elma ne zaman başlayacak? İşte Yasak Elma yeni sezon tarihi
Yasak Elma yeni sezon tarihi geçtiğimiz günlerde belli oldu. Dördüncü sezonuyla kaldığı yerden devam edecek olan Yasak Elma’nın 75. Bölümü yayınlanacak. Peki, Yasak Elma ne zaman başlayacak? İşte Yasak Elma yeni sezon tarihi…
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Yasak Elma 75. Bölüm fragmanlarıyla birlikte yeni sezon tarihi de belli oldu. Hapishane görüntülerinin damga vurduğu tanıtımlar ardından Yıldız ile Halit’in yeniden bir araya geldiğini gösteren yeni fragmanda tarih bilgisine yer verildi.
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Talat Bulut, Şevval Sam, Barış Kılıç, Eda Ece, Nesrin Cavadzade, Gökhan Alkan gibi ünlü isimleri kadrosunda buluşturan dizinin 4. Sezonu 7 Eylül Pazartesi günü 75. Bölümüyle başlayacak.
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YASAK ELMA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Yıldız, Kerim’in yeni CEO olduğunu öğrenmenin şaşkınlığını yaşarken onun Şahika tarafından işe alındığını öğrenip ondan uzak kalmaya çalışır.
Ender Şahika’nın yaptığı hain planı anlar ve hayatlarından çıkarmak için elinden geleni yapar.
Ancak Şahika’nın kendini kurtarmak için ettiği teklif ona cazip gelecektir. Halit ise Yıldız’ı geri kazanmak için elinden geleni yapmaya kararlıdır ama Yıldız’ın kafası çoktan karışmıştır.