Yasak Elma Ekin kimdir? Ceyhun Mengiroğlu, Yasak Elma oyuncuları arasında

CEYHUN MENGİROĞLU KİMDİR?

1986 doğumlu oyuncu Ceyhun Mengiroğlu, İstanbul Bilgi Üniversitesi Turizm ve Otelcilik bölümünde okudu. 23 yaşında modellik ve oyunculuğa yönelen Mengiroğlu, ilk çıkışını başrollerinde yer aldığı gençlik dizisi ‘Adı Mutluluk’ ile yaptı. Eren karakterini canlandırdığı bu dizideki performansıyla büyük beğeni toplayan oyuncu, en son ‘Paramparça’ dizisinde Deniz karakteriyle izleyici karşısına çıktı. Rüya dizisinde Bulut karakterini canlandırdı.