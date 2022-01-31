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Yasak Elma Ekin kimdir? Ceyhun Mengiroğlu, Yasak Elma oyuncuları arasında

#Ceyhun Mengiroğlu #Yasak Elma #Yasak Elma Ekin

Yasak Elma dizisi oyuncuları arasına Ceyhun Mengiroğlu’nun katıldığı açıklandı. MED yapım tarafından yapılan açıklamada yeni bölümde ünlü ismin ekranda olacağı duyuruldu. Peki, Ceyhun Mengiroğlu kimdir, kaç yaşında? İşte hakkında merak edilenler

1/2Yasak Elma Ekin kimdir Ceyhun Mengiroğlu, Yasak Elma oyuncuları arasında

Ceyhun Mengiroğlu, Yasak Elma dizisi oyuncuları arasına katıldı. Canlandırdığı karakter merak edilen Mengiroğlu daha önce Paramparça, Rüya gibi dizilerde rol almıştı. İşte ünlü isim hakkında merak edilenler

2/2CEYHUN MENGİROĞLU KİMDİR

CEYHUN MENGİROĞLU KİMDİR?

1986 doğumlu oyuncu Ceyhun Mengiroğlu, İstanbul Bilgi Üniversitesi Turizm ve Otelcilik bölümünde okudu. 23 yaşında modellik ve oyunculuğa yönelen Mengiroğlu, ilk çıkışını başrollerinde yer aldığı gençlik dizisi ‘Adı Mutluluk’ ile yaptı. Eren karakterini canlandırdığı bu dizideki performansıyla büyük beğeni toplayan oyuncu, en son ‘Paramparça’ dizisinde Deniz karakteriyle izleyici karşısına çıktı. Rüya dizisinde Bulut karakterini canlandırdı.

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