Yasak bitince ünlü isimler soluğu çarşıda aldı!

0-14 yaş arası çocukların dışarı çıkabildiği çarşamba günü Çağla Şıkel önce oğulları Kuzey ve Uzay’la yürüyüş yaptı, ardından manava gitti. Çocuklarının evde sıkılmadığını söyleyen Şıkel, “Bugün onları zorla dışarı çıkardım” dedi.
2
Abone Ol
Ünlü manken, tatil planı yapıp yapmadıkları sorusuna da şöyle yanıt verdi: “Ben uzun süre çalışacağım. İşim olmasa bile tatile gitmeyi düşünmüyorum. Bu seneyle ilgili bir hayalimiz yok.”
3
Abone Ol
KUAFÖRE
Oğulcan Engin’le aşk yaşayan Ezgi Eyüboğlu, önceki gün Ulus’taki bir kuaför salonundaydı. Oyuncu, çıkışta otoparka bıraktığı aracını alırken objektife yansıdı.
4
Abone Ol
Bebek’teki bir kuaför salonuna giden Funda Arar, “Saçlarım çok kötü olmuştu. Kaynaklar vardı, onları çıkarttırdım. Yakında evde klip çekeceğim, o nedenle bakım yaptırdım” dedi.
5
Abone Ol
PARKA
Sinan Çetin geçtiğimiz çarşamba günü Kuruçeşme sahilindeki parkta objektife yansıdı. 65 yaş üstüne getirilen yasak devam etmesine rağmen dışarı çıkan 67 yaşındaki yönetmen, bir süre tek başına yürüyüş yaptı.
6
Abone Ol
KURUYEMİŞÇİYE
Koronavirüse yakalanan ve gördüğü tedaviyle iyileşen eski kaleci Rüştü Reçber’in eşi Işıl Reçber, Etiler’deki bir dükkandan kuruyemiş alırken görüntülendi. Eşinin sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyen Reçber, “Bu süreçte sağlıklı beslenmeye dikkat ediyoruz, şimdi de sağlıklı kuruyemişler aldım” diye konuştu.
7
Abone Ol
BALIKÇIYA
Okan Kurt, Arnavutköy’de balık alırken objektife takıldı. Karantina günlerini Demet Akalın ve kızları Hira ile evlerinde geçirdiğini söyleyen Kurt, “Hira balık istedi, ben de buraya gelip ona dil balığı aldım” dedi.
8
Abone Ol
MARKETE
Coşkun Sabah da önceki gün Ulus’taydı. Market çıkışı elindeki poşetleri aracına yerleştiren sanatçı, muhabirlere “Alışverişimi kendim yapıyorum. Hepimiz zor bir süreçten geçiyoruz. Bu dönemi sağlıklı bir şekilde atlatmayı umuyorum. Siz de kendinize dikkat edin” dedi.