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Haber Giriş: 29 Mayıs 2020 - 07:00,

Yasak bitince ünlü isimler soluğu çarşıda aldı!

Bayramda getirilen 4 günlük sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından ünlü isimler kendilerini dışarı attı. Kimi soluğu kuaförde aldı, kimi de alışverişte. İşte sokakta objektife yansıyanlar...

Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
1MANAVA
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MANAVA

0-14 yaş arası çocukların dışarı çıkabildiği çarşamba günü Çağla Şıkel önce oğulları Kuzey ve Uzay’la yürüyüş yaptı, ardından manava gitti. Çocuklarının evde sıkılmadığını söyleyen Şıkel, “Bugün onları zorla dışarı çıkardım” dedi.

2
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Ünlü manken, tatil planı yapıp yapmadıkları sorusuna da şöyle yanıt verdi: “Ben uzun süre çalışacağım. İşim olmasa bile tatile gitmeyi düşünmüyorum. Bu seneyle ilgili bir hayalimiz yok.”

3KUAFÖRE
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KUAFÖRE

Oğulcan Engin’le aşk yaşayan Ezgi Eyüboğlu, önceki gün Ulus’taki bir kuaför salonundaydı. Oyuncu, çıkışta otoparka bıraktığı aracını alırken objektife yansıdı.

4
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Bebek’teki bir kuaför salonuna giden Funda Arar, “Saçlarım çok kötü olmuştu. Kaynaklar vardı, onları çıkarttırdım. Yakında evde klip çekeceğim, o nedenle bakım yaptırdım” dedi.

5PARKA
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PARKA

Sinan Çetin geçtiğimiz çarşamba günü Kuruçeşme sahilindeki parkta objektife yansıdı. 65 yaş üstüne getirilen yasak devam etmesine rağmen dışarı çıkan 67 yaşındaki yönetmen, bir süre tek başına yürüyüş yaptı.

6KURUYEMİŞÇİYE
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KURUYEMİŞÇİYE

Koronavirüse yakalanan ve gördüğü tedaviyle iyileşen eski kaleci Rüştü Reçber’in eşi Işıl Reçber, Etiler’deki bir dükkandan kuruyemiş alırken görüntülendi. Eşinin sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyen Reçber, “Bu süreçte sağlıklı beslenmeye dikkat ediyoruz, şimdi de sağlıklı kuruyemişler aldım” diye konuştu.

7BALIKÇIYA
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BALIKÇIYA

Okan Kurt, Arnavutköy’de balık alırken objektife takıldı. Karantina günlerini Demet Akalın ve kızları Hira ile evlerinde geçirdiğini söyleyen Kurt, “Hira balık istedi, ben de buraya gelip ona dil balığı aldım” dedi.

8MARKETE
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MARKETE

Coşkun Sabah da önceki gün Ulus’taydı. Market çıkışı elindeki poşetleri aracına yerleştiren sanatçı, muhabirlere “Alışverişimi kendim yapıyorum. Hepimiz zor bir süreçten geçiyoruz. Bu dönemi sağlıklı bir şekilde atlatmayı umuyorum. Siz de kendinize dikkat edin” dedi.

Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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