Yasak aşk ölümle bitti... Ünlü şarkıcı MC Kevin için flaş iddia
Brezilyalı funk müzisyeni MC Kevin eşini aldattığı otel odasından kaçmak isterken balkondan düştü. Gerçek adı Kevin Nascimento Bueno olan 23 yaşındaki şarkıcı hayatını kaybetti. Şarkıcının eşini aldattığı kadın konu ile ilgili sessizliğini bozdu ve çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.
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Brezilya, ünlü şarkıcı MC Kevin'in ölümü ile biten yasak aşk skandalını konuşuyor.
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Yeni evli Brezilyalı şarkıcı otelde eşini aldatırken, yakalanma korkusu ile balkona çıkmış ve buradan düşerek feci şekilde can vermişti.
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Olayla ilgili soruşturma sürerken şarkıcının eşini aldattığı kadın olan Bianca Domingues isimli model konu ile ilgili sessizliğini bozdu ve çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.
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26 yaşındaki Bianca Domingues, 23 yaşındaki şarkıcının kendisine ilişki için 376 dolar teklif ettiğini iddia etti. Domingues,'evli olduğu için bunun bir sır olarak kalması gerektiğini söyledi' dedi.
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UYUŞTURUCU İTİRAFI
MC Kevin ile olayın yaşandığı gün tanıştığını belirten model birlikte uyuşturucu madde kullandıklarını itiraf etti.
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KORKUNÇ OLAY NASIL MEYDANA GELDİ?
İngiliz Daily Mail gazetesi gündeme bomba gibi düşen olayın detaylarına ulaştı. Buna göre, şarkıcı, biri odasının kapısını açmaya çalıştıktan sonra karısının onu yakalamak üzere olduğundan korktu ve balkona kaçtı.
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Şarkıcı beşinci kattaki balkondan aşağıdaki kata kendini indirmeye çalıştı. Ancak filmlerde görmeye alışkın olduğumuz bu sahne gerçek hayatta feci bir şekilde son buldu.
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23 yaşındaki şarkıcı bu esnada dengesini kaybetti ve yere çakıldı.
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Görgü tanıkları 5'inci kattan düşen şarkıcının nefes almaya devam ettiğini açıkladı.
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Olay anından hemen sonra çekilen ve sosyal medyada yayılan videoda bir kişinin Portekizce 'nefes alıyor, ambulans çağırın' dediği duyuluyor.
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Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen MC Kevin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
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Hastaneden yapılan açıklamada düşme ile oluşan hasarın yanı sıra şarkıcının a kalp krizi geçirdiği bilgisine de yer verildi.
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Şarkıcının balkona çıkmasına neden olan olayın ise karısı ile hiçbir alakasının olmadığı anlaşıldı.
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Odaya girmeye çalışan kişinin şarkıcının iş arkadaşı olduğu ortaya çıktı.
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Brezilyalı şarkıcı sadece üç hafta önce Tulum'da 33 yaşındaki ceza avukatı Deolane Bezerr ile evlenmişti.
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MC Kevin dün Breilzya'nın Sao Paulo kentinde toprağa verildi.