Yasak aşk çocuğum bana öyle benziyordu ki daha fazla saklayamadım
Her an göz önünde olan ünlülerin işi gerçekten zor. Özellikle de hayatlarıyla ilgili sırları saklamak konusunda.
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KİMSENİN RUHU DUYMADI
Ne yaparlarsa yapsınlar gerçek eninde sonunda ortaya çıkıyor. Ama bazıları da var ki ünlüler kendileri açıklayana kadar kimsenin ruhu bile duymuyor bunları.
BACKGRID USA, SPLASH NEWS
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BAZILARININ ÜZERİNDE HALA GİZEM PERDESİ VAR
Hollywood'un yıllarca saklanan, bazıları sonunda ortaya çıkan bazılarının da üzerindeki sis perdesi kesin aralanmayan sırlarını derledik.
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KENDİMİ KEŞFETMEK İÇİN YAZDIM
"Kendimi keşfetmek istediğim için yazdım" diye tanımladığı kitabında Demi Moore, geçmiş hayatının karanlık yüzünü bütün açıklığıyla gözler önüne seriyor.
56 yaşındaki Moore, bir süre önce piyasaya çıkan Inside Out adlı kitabında 15 yaşında tecavüze uğradığını da anlattı, çok severek evlendiği Ashton Kutcher'ın kendisini aldattığını, üstelik üçlü ilişkiye girmeye zorladığını da.
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HER ŞEYİ AÇIKÇA ANLATTI
Bruce Willis ile evliliğinden üç tane kız çocuğu sahibi olan Demi Moore, daha sonra kendisinden 15 yaş genç olan Ashton Kutcher ile evlenmişti.
Önceleri gayet iyi giden evlilikleri Kutcher'ın aldattığının anlaşılmasından sonra çatırdadı ve sonunda da bitti. Moore ve Kutcher özel hayatlarını gözlerden uzak yaşıyorlardı. Ancak ünlü oyuncu piyasaya çıkan kitabında geçmişle ilgili hiçbir şeyi gizlemeden anlatıyor.
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FANTEZİLERİ BENİ ZORLADI
Moore'un anlattığına göre Kutcher kendisini Brittney Jones ve Sara Leal adlı iki kadınla aldattı. Hatta cinsel yaşamlarını renklendirmek için üçlü ilişkiye girmeleri için de Moore'u zorladı. Moore, bunu kabul etmediğini de kitabında anlattı.
Demi Moore, Kuther ile evliyken hamile kaldığını ancak bebeğini altı aylıkken düşürdüğünü de açıkladı.
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İKİ MEMESİNİ ALDIRDIĞINI UZUN SÜRE GİZLEDİ
Angelina Jolie, New York Times gazetesine yazdığı bir makalede kansere yakalanma riski nedeniyle iki memesini birden aldırdığını yazana kadar kimsenin bu durumdan haberi yoktu. Yani Jolie ve o dönemde evli olduğu Brad Pitt bu sırrı çok iyi saklamayı başarmıştı.
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ANNESİ GENÇ YAŞTA ÖLDÜ
Annesi Marcheline Bertrand'ı kanser nedeniyle kaybeden teyzesini de bu hastalığa kurban veren Jolie kontrollerini düzenli olarak yaptırıyordu. Kendisinde de meme kanseri riski olduğunu öğrenince çare olarak bıçak altına yatmayı buldu.
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YAZDIĞI MAKALE DÜNYAYI ŞOKE ETTİ
İki memesini de aldırıp yerine implant yerleştirdi. Bütün bunlar olup biterken kimse duymadı. Sonunda Angelina Jolie, bir makale yazdı ve dünyayı şoke eden gerçeği açıkladı.
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CRUISE'UN GİZEMLİ DÜNYASI
Bugün artık başta Tom Cruise olmak üzere Hollywood'un pekçok ünlüsünün Scientology adlı tarikata üye olduğunu bilmeyen yok. Ama bu işin bir tarafı. Ünlü oyuncu ya da yönetmenlerin tarikatla ilgisi öyle ya da böyle bilinse de hatta hayatlarının bazı yanlarını inançlarına göre düzenledikleri çoktan gün ışığına çıksa da hala karanlıkta kalan sırlar var.
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KIZINI KURTARMAK İSTEDİ
İşte Tom Cruise ile Katie Holmes boşanmasının ardında yatan gerçekler de bunlardan biri. Ünlü çift boşanma kararını açıkladığında herkes bunu Katie Holmes'un kızı Suri'yi tarikattan kurtarmak için istediğini konuştu.
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YILLARDIR KIZIYLA GÖRÜNTÜLENMEDİ
Ama güzel oyuncu bu konuda ser verip sır vermedi. Yani bu konudaki gerçekler hala bir gizem perdesi ardında. Bir başka nokta da Tom Cruise'ın Scientology inançları gereği kızı Suri'yi bir yılı aşkın süredir görmediği yolunda. Bazıları film çekimleri nedeniyle vakit bulamadığı için kızını göremediğini söylese de pek çok kişi Cruise'un kızını görmemesinin ardında tarikat inançlarının yattığı görüşünü savunuyor. Yani bu konudaki gerçek henüz ortaya çıkmış değil.
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MUTLU EVLİLİK SKANDALLA BİTTİ
Arnold Schwarzenegger ve Maria Shriver 20 yılı aşkın süre görünüşte mutlu bir evlilik sürdürdüler. Ama gün geldi gerçek ortaya çıktı. Hem de bunu Schwarzenegger kendisi itiraf etti.
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KAPALI KAPILAR ARDINDA GİZLİ HAYAT
Hollywood'un ünlü aktörü Arnold Schwarzenegger Maria Shriver ile olan 25 yıllık evliliğinin bitmesine neden olan yasak bir aşk yaşadığını hayat hikayesini anlattığı yeni kitabında itiraf etti.
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ÇOCUK BÜYÜDÜKÇE BANA BENZEDİ
"Terminatör" serisinin ünlü aktörü "Total Recall: My Unbelievably True Life Story" (Herşeyi Hatırlıyorum: Benim İnanılmaz Hayat Hikayem) adlı kitabında eşi Shriver ile birlikte gittikleri aile terapistine Mildred Baane ile birlikte olduğunu ve bu birliktelikten bir de çocuğu olduğunu söylediğini yazdı.
ABC televizyonunun haberine göre ihanetin ardından eşini geri kazanmak için çok çabaladığını anlatan Schwarzenegger Shriver'ın boşanma davası açmasını engelleyemediğini söyledi. Schwarzenegger kitapta yasak aşkının meyvesi olan oğlu Joseph ile ilgili olarak şunları yazdı: "Baena'nın eşinin onun gerçek babası olduğuna kendimi ikna etmeye çalıştım ama Joseph büyüdükçe bana olan benzerliği ortaya çıkıyordu."
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GERÇEK BABASI KİM?
Gösteri dünyasının yıllardır cevap bulunamayan bir sorusu da bu: Khloe Kardashian'ın gerçek babası kim... Kardashian'ın babası Robert Kardashian'ın eski eşlerinden Ellen Pearson'a göre Khloe'nin babası başka birisi. Yani Khloe'yi Kris Jenner dünyaya getirmiş olsa da gerçek babası Robert Kardashian değil.
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DNA TESTİNİ KABUL ETMİYOR
Khloe Kardashian'ın DNA testi yaptırmayı bir türlü kabul etmemesi de Pearson'ın bu iddiasını doğrulayan bir unsur olarak gösteriliyor.
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YOKSA KORKUYOR MU?
Yani iddialara göre Khloe Kardashian, Robert Kardashian'ın biyolojik kızı olmadığının ortaya çıkmasından korktuğu için test yaptırmaya yanaşmıyor.