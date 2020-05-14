Yasağı deldiler!

Aleyna Tilki geçtiğimiz salı günü Bebek’te aracının içinde görüntülendi. Sürücü koltuğunda ise şoförü yerine bir kadın arkadaşı vardı. Şarkıcı, objektifi fark edince yüzünü gizlemeye çalıştı. Hem sokağa çıkma yasağını delen hem de maske takmayan Aleyna Tilki, görüntülenmesinin ardından sahil turunu noktalayıp Anadolu yakasındaki evinin yolunu tuttu.Sevim Emre de şoförlü aracıyla Aşiyan sahilindeydi. “Alışverişe çıktım” diyen Emre, Google’da 75 yaşında göründüğünü ve dışarı çıkmaması gerektiğini söyleyen muhabire şöyle yanıt verdi: “Salağın biri koymuş onu internete. 1944 doğumlu diye yazmış. Benim yaşım o kadar değil. Hatta nüfus kağıdımı da gösterdim daha önce.”