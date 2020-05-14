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Haber Giriş: 14 Mayıs 2020 - 07:00,

Yasağı deldiler!

Aleyna Tilki ve Sevim Emre, 20 yaş altı ile 65 yaş üstüne uygulanan sokağa çıkma yasağına rağmen dışarıda görüntülendi.

Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
1Maske de takmadı
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Maske de takmadı

Aleyna Tilki geçtiğimiz salı günü Bebek’te aracının içinde görüntülendi. Sürücü koltuğunda ise şoförü yerine bir kadın arkadaşı vardı. Şarkıcı, objektifi fark edince yüzünü gizlemeye çalıştı.

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Hem sokağa çıkma yasağını delen hem de maske takmayan Aleyna Tilki, görüntülenmesinin ardından sahil turunu noktalayıp Anadolu yakasındaki evinin yolunu tuttu.

3Yaşım o kadar değil
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Yaşım o kadar değil

Sevim Emre de şoförlü aracıyla Aşiyan sahilindeydi. “Alışverişe çıktım” diyen Emre, Google’da 75 yaşında göründüğünü ve dışarı çıkmaması gerektiğini söyleyen muhabire şöyle yanıt verdi:

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“Salağın biri koymuş onu internete. 1944 doğumlu diye yazmış. Benim yaşım o kadar değil. Hatta nüfus kağıdımı da gösterdim daha önce.”

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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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