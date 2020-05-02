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Haber Giriş: 02 Mayıs 2020 - 15:00,

Yaş 65, olur o kadar!

Geçip giden yıllardan ünlüler de nasibini alıyor. Olanakları, kendilerine zaman ve para ayırmalarını sağlasa da yıllar geçtikçe aldıkları yaşlar onların da yüzüne yansıyor. Bunun son örneklerinden birini de Bruce Willis sergiledi.

Splash News, AP, Instagram

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1BABA -KIZ POZU
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BABA -KIZ POZU

Demi Moore ile olan evliliğinden dünyaya gelen ortanca kızı Tallulah Belle, 65 yaşındaki Willis ile çekilen bir fotoğrafını Instagram sayfasında paylaştı. Koronavirüs karantinasını eski eşi Demi Moore, ondan olan kızları ve onların erkek arkadaşlarıyla birlikte geçiren Willis'in kızıyla yan yana oturduğu bu poz, sosyal medya takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

2BEĞENİ VE YORUM YAĞDI
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BEĞENİ VE YORUM YAĞDI

70 yaşına dayayan Willis'in yüzündeki çizgiler de gözlerden kaçmadı. Bu pozu sosyal medya sayfasında paylaşan Tallulah Willis'in takipçileri ise en çok Willis'in TV'nin uzaktan kumandasını elinde tutmasını beğendi. Paylaşıma "Babanın uzaktan kumandayı elinde tutmasını çok sevdim" mesajları geldi.

3ALMANYADA DOĞDU
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ALMANYA'DA DOĞDU

Alman bir anne ile Amerikalı bir babanın oğlu olarak Almanya'da Idar- Oberstein'de dünyaya gelen Bruce Willis, mesleki anlamda en önemli çıkışını ülkemizde de gösterilen Mavi Ay (Moonlighthing) adlı dizi ile yaptı. Ardından da ses getiren birçok Hollywood filminde rol aldı.

4EVLİLİK UZUN SÜRDÜ, AMA BİTTİ
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EVLİLİK UZUN SÜRDÜ, AMA BİTTİ

Bruce Willis, özel hayatıyla da hep gündemde oldu. İlk evliliğini 1987'de Demi Moore ile yaptı. Uzun süren bu evlilikten 3 tane kızları dünyaya geldi. Fakat çift, 2009 yılında boşandı.

5İKİNCİ EVLİLİKTEN DE İKİ KIZI OLDU
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İKİNCİ EVLİLİKTEN DE İKİ KIZI OLDU

Demi Moore, Ashton Kutcher ile Willis de Emma Heming ile evlendi. Aktörün bu evlilikten de iki kızı oldu. 

6İŞTE GERÇEK NEDEN
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İŞTE GERÇEK NEDEN

 Koronavirüs karantinası sırasında ünlüler dünyasının en çok konuşulan ikilisi Bruce Willis ile eski eşi Demi Moore oldu. Willis'in şu andaki eşi Emma ve iki küçük kızını evde bırakıp eski eşi ve o eşinden olan kızlarının yanında karantina geçirmesinin nedeni merak ediliyordu. Sonunda o nedeni Moore ile Willis'in kızı Scout açıkladı. 

7HEP BİRLİKTE KARANTİNA
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HEP BİRLİKTE KARANTİNA

Willis, eski eşi Demi Moore, kızları ve onların erkek arkadaşlarıyla birlikte Idaho'da karantinada. Moore'un evinde Bruce Willis'in yanı sıra kızları 28 yaşındaki Scout, 26 yaşındaki Tallulah, 31 yaşındaki Rumer, iki kızının erkek arkadaşları ve Moore'un asistanı da bulunuyor.

8HER GÜN BİR ETKİNLİK
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HER GÜN BİR ETKİNLİK

Grup, eğlenceli karantina etkinlikleri sırasında çekilen pozlarını da sık sık sosyal medya hesaplarından paylaşıyor.

9ONLARI NEDEN BIRAKTI
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ONLARI NEDEN BIRAKTI?

Willis'in şu an evli olduğu Emma Heming ve iki küçük kızıyla birlikte Los Angeles'ta değil de eski eşinin evinde karantina sürecinde olması da çiftin arasının kötü olduğu söylentilerini alevlendirmişti. Fakat gerçeği Moore ile Willis'in kızı Scout sosyal medya paylaşımında açıkladı.

10KÜÇÜK KIZIN TESTLERİ BEKLENİYOR
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KÜÇÜK KIZIN TESTLERİ BEKLENİYOR

Scout Willis'in açıkladığına göre Willis ile birlikte Heming ve küçük kızları da karantinayı Moore'un Idaho'daki evinde geçirecekti. Fakat Willis'in 5 yaşındaki kızı Evelyn'in ayağına parkta oynarken bir iğne battı.

11ONLAR DA KATILACAK
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ONLAR DA KATILACAK

Bunun üzerine küçük kıza herhangi bir hastalık bulaşıp bulaşmadığının anlaşılması için bazı testlerden geçmesi gerekti. Bu yüzden de Willis'in şimdiki eşi Emma Heming kızları, 8 yayındaki Mabel ve 5 yaşındaki Evelyn ile birlikte Los Angeles'ta kaldı. Scout Willis, küçük kardeşinin sağlığıyla ilgili herhangi bir sorun olmadığı iyice kesinleşince onların da kendilerine katılacağını açıkladı.

12UZUN SÜRE EVLİ KALDILAR
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UZUN SÜRE EVLİ KALDILAR

57 yaşındaki Demi Moore ile 65 yaşındaki Bruce Willis. 1987 ile 2000 arasında evliydi. Üç kızları olan çift bu uzun evliliğin ardından boşandı. Moore, daha sonra 2005 ile 2015 arasında Ashton Kutcher ile evli kaldı.

13WILLISİN İKİNCİ EŞİ
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WILLIS'İN İKİNCİ EŞİ

Bruce Willis ise 2009 yılından bu yana Emma Heming ile evli. Bu evlilikten de iki tane kızı bulunuyor.

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