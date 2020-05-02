Yaş 65, olur o kadar!

ONLAR DA KATILACAK Bunun üzerine küçük kıza herhangi bir hastalık bulaşıp bulaşmadığının anlaşılması için bazı testlerden geçmesi gerekti. Bu yüzden de Willis'in şimdiki eşi Emma Heming kızları, 8 yayındaki Mabel ve 5 yaşındaki Evelyn ile birlikte Los Angeles'ta kaldı. Scout Willis, küçük kardeşinin sağlığıyla ilgili herhangi bir sorun olmadığı iyice kesinleşince onların da kendilerine katılacağını açıkladı.