Yaş 65, olur o kadar!

Geçip giden yıllardan ünlüler de nasibini alıyor. Olanakları, kendilerine zaman ve para ayırmalarını sağlasa da yıllar geçtikçe aldıkları yaşlar onların da yüzüne yansıyor. Bunun son örneklerinden birini de Bruce Willis sergiledi.
Splash News, AP, Instagram
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BABA -KIZ POZU
Demi Moore ile olan evliliğinden dünyaya gelen ortanca kızı Tallulah Belle, 65 yaşındaki Willis ile çekilen bir fotoğrafını Instagram sayfasında paylaştı. Koronavirüs karantinasını eski eşi Demi Moore, ondan olan kızları ve onların erkek arkadaşlarıyla birlikte geçiren Willis'in kızıyla yan yana oturduğu bu poz, sosyal medya takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
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BEĞENİ VE YORUM YAĞDI
70 yaşına dayayan Willis'in yüzündeki çizgiler de gözlerden kaçmadı. Bu pozu sosyal medya sayfasında paylaşan Tallulah Willis'in takipçileri ise en çok Willis'in TV'nin uzaktan kumandasını elinde tutmasını beğendi. Paylaşıma "Babanın uzaktan kumandayı elinde tutmasını çok sevdim" mesajları geldi.
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ALMANYA'DA DOĞDU
Alman bir anne ile Amerikalı bir babanın oğlu olarak Almanya'da Idar- Oberstein'de dünyaya gelen Bruce Willis, mesleki anlamda en önemli çıkışını ülkemizde de gösterilen Mavi Ay (Moonlighthing) adlı dizi ile yaptı. Ardından da ses getiren birçok Hollywood filminde rol aldı.
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EVLİLİK UZUN SÜRDÜ, AMA BİTTİ
Bruce Willis, özel hayatıyla da hep gündemde oldu. İlk evliliğini 1987'de Demi Moore ile yaptı. Uzun süren bu evlilikten 3 tane kızları dünyaya geldi. Fakat çift, 2009 yılında boşandı.
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İKİNCİ EVLİLİKTEN DE İKİ KIZI OLDU
Demi Moore, Ashton Kutcher ile Willis de Emma Heming ile evlendi. Aktörün bu evlilikten de iki kızı oldu.
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İŞTE GERÇEK NEDEN
Koronavirüs karantinası sırasında ünlüler dünyasının en çok konuşulan ikilisi Bruce Willis ile eski eşi Demi Moore oldu. Willis'in şu andaki eşi Emma ve iki küçük kızını evde bırakıp eski eşi ve o eşinden olan kızlarının yanında karantina geçirmesinin nedeni merak ediliyordu. Sonunda o nedeni Moore ile Willis'in kızı Scout açıkladı.
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HEP BİRLİKTE KARANTİNA
Willis, eski eşi Demi Moore, kızları ve onların erkek arkadaşlarıyla birlikte Idaho'da karantinada. Moore'un evinde Bruce Willis'in yanı sıra kızları 28 yaşındaki Scout, 26 yaşındaki Tallulah, 31 yaşındaki Rumer, iki kızının erkek arkadaşları ve Moore'un asistanı da bulunuyor.
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HER GÜN BİR ETKİNLİK
Grup, eğlenceli karantina etkinlikleri sırasında çekilen pozlarını da sık sık sosyal medya hesaplarından paylaşıyor.
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ONLARI NEDEN BIRAKTI?
Willis'in şu an evli olduğu Emma Heming ve iki küçük kızıyla birlikte Los Angeles'ta değil de eski eşinin evinde karantina sürecinde olması da çiftin arasının kötü olduğu söylentilerini alevlendirmişti. Fakat gerçeği Moore ile Willis'in kızı Scout sosyal medya paylaşımında açıkladı.
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KÜÇÜK KIZIN TESTLERİ BEKLENİYOR
Scout Willis'in açıkladığına göre Willis ile birlikte Heming ve küçük kızları da karantinayı Moore'un Idaho'daki evinde geçirecekti. Fakat Willis'in 5 yaşındaki kızı Evelyn'in ayağına parkta oynarken bir iğne battı.
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ONLAR DA KATILACAK
Bunun üzerine küçük kıza herhangi bir hastalık bulaşıp bulaşmadığının anlaşılması için bazı testlerden geçmesi gerekti. Bu yüzden de Willis'in şimdiki eşi Emma Heming kızları, 8 yayındaki Mabel ve 5 yaşındaki Evelyn ile birlikte Los Angeles'ta kaldı. Scout Willis, küçük kardeşinin sağlığıyla ilgili herhangi bir sorun olmadığı iyice kesinleşince onların da kendilerine katılacağını açıkladı.
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UZUN SÜRE EVLİ KALDILAR
57 yaşındaki Demi Moore ile 65 yaşındaki Bruce Willis. 1987 ile 2000 arasında evliydi. Üç kızları olan çift bu uzun evliliğin ardından boşandı. Moore, daha sonra 2005 ile 2015 arasında Ashton Kutcher ile evli kaldı.
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WILLIS'İN İKİNCİ EŞİ
Bruce Willis ise 2009 yılından bu yana Emma Heming ile evli. Bu evlilikten de iki tane kızı bulunuyor.