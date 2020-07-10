Yaş 57 oldu

60 yaşına girmesine üç yıl kalan ünlü oyuncu plajda böyle görüntülendi.
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AYNI SİYAH BİKİNİ
Oscar ödüllü oyuncu Helen Hunt, bu aralar sık sık ziyaret ettiği Malibu'da görüntülendi. Siyah bir bikini giyen oyuncu uzun uzun yüzdükten sonra kumsalda güneşlendi. Siyah bir bikini giyen Hunt'ın ilerleyen yaşına rağmen formunu koruduğu gözlerden kaçmadı.
Backgrid USA
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ESTETİKTEN UZAK DURUYOR
1.70 cm boyundaki Helen Hunt, bu yaz sık sık Malibu'da plajda görüntüleniyor. Ünlü oyuncu, Hollywood'daki birçok meslektaşının aksine estetik operasyonlardan uzak duruyor.
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HİÇ DİYET YAPMADIM
Bazı röportajlarında da formunu korumak için diyet yapmadığını vurguluyor Hunt. Hiç diyet yapmadığının altını çiziyor Hunt. Ama bunun yerine yaptığı başka bir şey var.
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KIZIMA NASİHATİM
Hunt bir süre önce USA Today için verdiği röportajda sağlıklı yiyecekler tükettiğini belirtip "Fiziksel görüntümü sevmeye çalışıyorum" açıklamasını yaptı. Helen Hunt, bunu şu anda 16 yaşında olan kızına da her zaman söylediğini anlattı. "Kızıma söylediğim şu: Tükettiğin yiyeceğin her lokmasını sev, kendi vücudunu sev."
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HAREKETLİ YAŞAM
Helen Hunty yıllardır fiziğini korumasına rağmen, hiç düzenli olarak spora gitmediğini ya da diyet yapmadığını da bir başka röportajında söylemişti. Ünlü oyuncu Healthy Living adlı dergiye "Hiç spora gitmedim, çok kısa bir dönem dışında hiç diyet yapmadım. Diyet yaptığım o kısacık zaman da kendimi çok kötü hissetmiştim" diye konuşmuştu.
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YOGA İYİ GELİYOR
Helen Hunt, sıkı bir diyet yerine yürümek, koşmak, sörf yapmak gibi sevdiği etkinliklere ağırlık verdiğini anlatmıştı. Hunt, yoga yapmanın da fiziksel ve ruhsal olarak kendisine iyi geldiğini anlatmıştı.