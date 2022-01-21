Yarıyıl tatili uzayacak mı? 15 tatil ne zaman bitecek? Bakan Özer'den son dakika sömestr tatili açıklaması

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Ev sahiplerinin fırsatçılığı: Şimdi de geçmiş zammın peşine düştülerEv sahiplerinin fırsatçılığı: Şimdi de geçmiş zammın peşine düştüler#Ev Sahibi
Demirören Şirketler Grubundan asılsız iddiaya 5 kuruşluk davaDemirören Şirketler Grubu'ndan asılsız iddiaya 5 kuruşluk dava!#Demirören Şirketler Grubu
Gedson yeniden Galatasarayda Portekizliler transferin detaylarını açıkladı'Gedson yeniden Galatasaray'da!' Portekizliler transferin detaylarını açıkladı!#Transfer
Son dakika... Düzcede zincirleme kaza Kazaya 30 araç karıştıSon dakika... Düzce'de zincirleme kaza! Kazaya 30 araç karıştı#Düzce
Kar yağışı ne kadar devam edecek Prof. Dr. Orhan Şen canlı yayında açıkladıKar yağışı ne kadar devam edecek? Prof. Dr. Orhan Şen canlı yayında açıkladı#Kar Yağışı
Koronavirüs aşısında yeni dönem... Pfizer CEOsu duyurduKoronavirüs aşısında yeni dönem... Pfizer CEO'su duyurdu!#Koronavirüs
Prof. Dr. Derya Unutmaz duyurdu... Varyant fark etmeksizin virüse tuzak kuracakProf. Dr. Derya Unutmaz duyurdu... Varyant fark etmeksizin virüse tuzak kuracak! #Koronavirüs
Kentin tüm girş-çıkışları kapalı Kar esareti... Yolcuların bekleyişi sürüyorKentin tüm girş-çıkışları kapalı! Kar esareti... Yolcuların bekleyişi sürüyor#Konya
Kuzey Marmara Otoyolunda yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 2 kişi öldü, yaralılar varKuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 2 kişi öldü, yaralılar var#Kuzey Marmara Otoyolu
Dört başı mamur bir seviyesizlikDört başı mamur bir seviyesizlik#Sedef Kabaş
Erken sonuçlar geldi: Omicronda süper bağışıklık müjdesiErken sonuçlar geldi: Omicron'da 'süper bağışıklık' müjdesi!#Omicron
Kayıp yüzde 50ye dayandı Çöküş...Kayıp yüzde 50'ye dayandı! Çöküş...#Kripto Para Piyasası
Buz tutan nehre atlayan kadın bir anda ortadan kayboldu Kocası ve çocukları dehşete düştü...Buz tutan nehre atlayan kadın bir anda ortadan kayboldu! Kocası ve çocukları dehşete düştü...#Rusya
Kaç derece ateş yüksek Vücut sıcaklığı etkili bir Covid-19 göstergesi miKaç derece ateş yüksek? Vücut sıcaklığı etkili bir Covid-19 göstergesi mi?#Covid-19
F.Bahçe maçında çok konuşulan geri pas Bunu yapabilir mi Kural...F.Bahçe maçında çok konuşulan geri pas! Bunu yapabilir mi? Kural...#Fenerbahçe
HABERLERGündem Haberleri

Yarıyıl tatili uzayacak mı? 15 tatil ne zaman bitecek? Bakan Özer'den son dakika sömestr tatili açıklaması

#Yarıyıl Tatili#Yarıyıl Tatili Uzatılacak Mı#Yarı Yıl Tatili

Yarıyıl tatili uzayacak mı? sorusu karnelerin alındığı ilk günde gündeme geldi. Artan corana virüs vaka sayıları nedeniyle yarı yıl tatilinin uzatılabileceğine yönelik veli ve öğrencilerin beklentileri artarken beklenen açıklama geldi. Milli Eğitim Bakanı Özer, " 7 Şubat tarihinde 2. döneme kaldığımız yerden aynı kararlılıkla yüz yüze eğitime devam etmek için okullarımızı açacağız.” İfadelerini kullandı. Peki, 15 tatil ne zaman bitecek? İşte, o konuyla ilgili yapılan açıklamalar

1/4Yarıyıl tatili uzayacak mı 15 tatil ne zaman bitecek Bakan Özerden son dakika sömestr tatili açıklaması

2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci dönemi bugün sona erdi, yarıyıl tatili heyecanı başladı. Artan vakalarla birlikte, öğrenciler ve veliler takvimde bir güncellemeye gidip gidilmediğini araştırmaya başladı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, karne töreninde yaptığı açıklamada, yarıyıl tatilinin uzamasına yönelik soruları değerlendirdi. Yarıyıl tatilinin uzatılmasını gerektirecek bir durum söz konusu olmadığını söyleyen Özer, “Arkadaşlar biz bu süreçte bilimsel verilerle elektronik takip sistemi oluşturduk. Verilere bakarak konuşuyoruz. Dolayısıyla şu an için yarıyıl tatilini uzatmamızı gerektirecek herhangi bir durum söz konusu değildir.” İfadelerini kullandı. -

2/4YARI YIL TATİLİ NE ZAMAN BİTECEK

YARI YIL TATİLİ NE ZAMAN BİTECEK?

Pandemi nedeniyle verilen yaklaşık 1,5 yıllık aranın ardından 2021-2022 eğitim öğretim yılı, 6 Eylül 2021'de yüz yüze ve tam zamanlı olarak başlatılmıştı. Yarıyıl tatilinin 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanmasının ardından öğrenci ve öğretmenler 7 Şubat Pazartesi günü yeniden okullarda olacak.

3/4Yarıyıl tatili uzayacak mı 15 tatil ne zaman bitecek Bakan Özerden son dakika sömestr tatili açıklaması

Öğrenciler ikinci dönemdeki ara tatili ise 11 Nisan-15 Nisan 2022'de yapacak. İkinci dönem 17 Haziran 2022 Cuma günü sona erecek.

4/4Yarıyıl tatili uzayacak mı 15 tatil ne zaman bitecek Bakan Özerden son dakika sömestr tatili açıklaması

İstanbul’un Esenler ilçesinde açılacak olan Tuna Eğitim Vadisi Temel Atma Töreni’ne katılan Bakan Özer, öğretmenlerden yarıyıl tatili için öğrencilere ödev vermemelerini istedi. Bakan Özer şunları söyledi: “Öğretmenlerimiz beklenenin çok üzerinde bir aşılanma oranına sahip oldular. Onun için ben eğitim sistemimizin bel kemiği olan kıymetli öğretmenlerimizi bu fedakarlıklarından dolayı kutluyorum. İnşallah Cuma günü iki haftalık yarıyıl tatiline gireceğiz. Öğretmenlerimizden de küçük bir istirhamımız var. Öğrencilerimize bu hafta içerisinde ödev verilmesin. Özellikle eğitime yeni başlayanlar hariç diğer öğrencilerimizin hepsi bu bir yıllık aradan sonra ilk aylarda eğitim öğretime başlama konusunda gerçekten ciddi bir imtihan verdiler. Onun için bu beş aylık yoğun eğitimden sonra onların da iki hafta dinlenmeye ihtiyaçları var. Ben inanıyorum ki öğretmenlerimiz de bu iki hafta içerisinde öğrencilerimize ödev vermeyecekler. Hem öğretmenlerimiz hem de öğrencilerimiz ilk hafta dinlenecekler inşallah.”

Haberle ilgili daha fazlası:
#Yarıyıl Tatili#Yarıyıl Tatili Uzatılacak Mı#Yarı Yıl Tatili