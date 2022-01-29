Yarıyıl tatili uzayacak mı? Ara tatil ne zaman başlayacak? MEB 2022 ara tatil ve sömestr tatili tarihleri

YÜZ YÜZE EĞİTİM DEVAM EDECEK Mİ?

Milli Eğitim Bakanı Özer, okulların da ilk açılması ve en son kapatılması gereken yerler olduğunu vurguladığını aktardı. Okulların açık kalmasının bir eğitim meselesi değil bir millî güvenlik meselesi olduğunu vurguladığını anlatan Özer, şunları söyledi:



"Allah'a şükür 6 Eylül'de başlamış olduğumuz birinci dönem serüvenimizi hiç kesintiye uğratmadan haftada 5 gün tüm eğitim kademelerinde başarılı şekilde tamamlamanın mutluluğunu yaşıyorum. Burada okullarını özleyen öğrencilerimizin bu süreci başarılı bir şekilde yönetmemize elbette çok büyük katkısı oldu. O çocuklarımız maskeye, mesafeye, hijyene inanılmaz derecede beklentilerimizin çok ötesinde riayet ettiler. Bu; çocuklarımızın okul ortamını arkadaşlarını, öğretmenlerini ne kadar özlediklerini gösterdi."