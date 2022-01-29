Yarıyıl tatili uzayacak mı? Ara tatil ne zaman başlayacak? MEB 2022 ara tatil ve sömestr tatili tarihleri

Okulların tatilden sonra açılacağı tarih için heyecanlı bekleyiş başladı. 6 Eylül’de başlayan yüz yüze eğitim döneminin ilk bölümü 21 Ocak'ta son ders zilinin çalmasıyla tamamlandı. Okullarda devam eden yüz yüze eğitim hakkında bilgiler veren Bakan Özer yarıyıl tatilinin uzatılmayacağını bildirdi. MEB takvimine göre okullar ikinci dönemde 7 Şubat’ta yüz yüze yeniden açılacak. ikinci dönemdeki ara tatili ise 11 Nisan'da başlayacak.
Pandemi nedeniyle verilen yaklaşık 1,5 yıllık aranın ardından 2021-2022 eğitim öğretim yılı, 6 Eylül 2021'de yüz yüze ve tam zamanlı olarak başlatılmıştı. Yarıyıl tatilinin 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanmasının ardından öğrenci ve öğretmenler 7 Şubat Pazartesi günü yeniden okullarda olacak.
Öğrenciler ikinci dönemdeki ara tatili ise 11 Nisan-15 Nisan 2022'de yapacak. İkinci dönem 17 Haziran 2022 Cuma günü sona erecek.
Yarıyıl tatilinin uzatılacağı iddialarına ilişkin soru üzerine Bakan Özer, şunları söyledi:
“Arkadaşlar biz bu süreçte bilimsel verilerle elektronik takip sistemi oluşturduk. Verilere bakarak konuşuyoruz. Dolayısıyla şu an için yarıyıl tatilini uzatmamızı gerektirecek herhangi bir durum söz konusu değildir. İnşallah hiçbir sıkıntı olmadan 7 Şubat tarihinde 2. döneme kaldığımız yerden aynı kararlılıkla yüz yüze eğitime devam etmek için okullarımızı açacağız.”
Milli Eğitim Bakanı Özer, okulların da ilk açılması ve en son kapatılması gereken yerler olduğunu vurguladığını aktardı. Okulların açık kalmasının bir eğitim meselesi değil bir millî güvenlik meselesi olduğunu vurguladığını anlatan Özer, şunları söyledi:
"Allah'a şükür 6 Eylül'de başlamış olduğumuz birinci dönem serüvenimizi hiç kesintiye uğratmadan haftada 5 gün tüm eğitim kademelerinde başarılı şekilde tamamlamanın mutluluğunu yaşıyorum. Burada okullarını özleyen öğrencilerimizin bu süreci başarılı bir şekilde yönetmemize elbette çok büyük katkısı oldu. O çocuklarımız maskeye, mesafeye, hijyene inanılmaz derecede beklentilerimizin çok ötesinde riayet ettiler. Bu; çocuklarımızın okul ortamını arkadaşlarını, öğretmenlerini ne kadar özlediklerini gösterdi."