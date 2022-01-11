Yarıyıl tatili ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak? MEB 2022 karne tarihi belli oldu!
Okullar ne zaman kapanacak? sorusu ilk dönem karne tatiline kısa süre kala veli ve öğrencilerin odaklandığı konulardan oldu. Eylül ayından beri devem eden ilk dönemde yazılı ve sözlü sınavlara katılan milyonlarca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi yarıyıl tatili ile karnelerini alacak. Dönem başında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan 2021-2022 eğitim öğretim takvimine göre 15 tatil ocak ayında başlayacak. Vaka sayılarında yaşanan artışla yarıyıl tatilinin öne alınması yönünde beklentiler de arttı. Peki, yarıyıl tatili ne zaman? İşte, sömestr tatili hakkında bilgiler.
Yarıyıl tatili milyonlarca öğrencinin ilk dönem karnelerini alması ile başlayacak. 15 tatil, bir diğer adıyla sömestr tatili ile öğrenciler bir kez daha dinlenme fırsatı elde edecekler. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan takvime göre sömestr tatili 6 Şubat Pazar gününe kadar devam edecek. Diğer yandan koronavirüste artan vaka sayısı ile beraber karnelerin erken alınması yönünde aran beklentilerle ilgili Milli Eğitim Bakanı Özer yanıt verdi. Özer erken yarıyıl tatili olmayacağını belirtti.
2021- 2022 MEB TATİL TAKVİMİ
Ara tatilin ardından 2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci dönemi 21 Ocak 2022 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili ise 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.
Öğrenciler ikinci dönemdeki ara tatili ise 11 Nisan-15 Nisan 2022'de yapacak. İkinci dönem 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma günü sona erecek.
Öğrenciler ikinci dönemdeki ara tatili ise 11 Nisan-15 Nisan 2022'de yapacak. İkinci dönem 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma günü sona erecek.
YARIYIL TATİLİ ÖNE Mİ ALINACAK?
illi Eğitim Bakanı Mahmut Özer, CNN TÜRK'te Hande Fırat'ın sorularını yanıtladı. Bakan Özer, yarıyıl tatilinin öne alınmasının gündemde olmadığını açıkladı. Bugün itibarıyla 3 bin 451 sınıfın koronavirüs nedeniyle yüz yüze eğitime ara verdiğini söyleyen Bakan Özer, okulların ilk açılıp son kapatılması gereken yerler olduğunu belirtti ve "Belli bir aşamaya gelirse önlemlerimizi tekrar gözden geçirebiliriz" dedi. Özer "15 tatil öne alınır mı?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:
"850 bin sınıftan 3 bin 451 tane sınıf... Biz on binleri gördük Omikron yokken. 71 bine yakın okulumuzda tüm sınıfları kapatılmış olan hiçbir okulumuz bulunmamaktadır, Omikron'daki hızlı yayılıma rağmen. Bazı okullarda sadece 2-3 derslik var.
Birileri tatil bekliyorsa üzgünüm, şu an için yüz yüze eğitime devam ediyoruz. Öğrencilerimiz çok daha istekliler. Bir taraftan yüz yüze eğitimi açık tutmaya çalışırken bir taraftan da geçmiş 1.5 yılın kayıplarıyla ilgili dünya kadar etkinlik yapıyoruz."
Birileri tatil bekliyorsa üzgünüm, şu an için yüz yüze eğitime devam ediyoruz. Öğrencilerimiz çok daha istekliler. Bir taraftan yüz yüze eğitimi açık tutmaya çalışırken bir taraftan da geçmiş 1.5 yılın kayıplarıyla ilgili dünya kadar etkinlik yapıyoruz."