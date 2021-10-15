Yarıyıl tatili ne zaman? İşte 2021-2022 sömestr takvimi
Yaklaşık 18 milyon öğrencinin yüz yüze ders başı yapmasının ardından, tatil günleri gündeme gelmeye başladı. Uzun bir aranın ardından okullarına dönen öğrenciler, 'yarıyıl tatili ne zaman?' sorusunun cevabını araştırıyor. Diğer yandan veliler de MEB 2021-2022 "15 tatil" takvimini araştırıyor. Peki, yarıyıl tatili ne zaman başlayacak? Karneler ne zaman verilecek?
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MEB 2021-2022 takvimi, yarı yıl ve karne tarihini merak eden öğrenciler ve velilerin gündemindeki yerini koruyor. 15 tatil veya sömestr olarak da bilinen yarıyıl tatili ile birlikte öğrenciler, yüz yüze eğitime kısa bir ara vererek yoğun geçen bir dönemi geride bırakmış olacaklar. İşte, 2021-2022 sömestr takvimi...
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SÖMESTR TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Sömestr tatili, 24 Ocak 2022’de başlayıp 4 Şubat 2022’de tamamlanacak.
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KASIM VE NİSAN ARA TATİL TARİHLERİ
İlk ara tatil 15-19 Kasım, ikincisi ise 11-15 Nisan 2022 tarihleri arasında yapılacak.