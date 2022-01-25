Yarıyıl tatili ne zaman bitiyor? Sömestr tatili 2022 hakkında bilgiler

Sömestr tatili 2022 geçtiğimiz hafta cuma günü karnelerin alınmasıyla birlikte başladı. Aynı zamanda eğitim yılının 1. döneminin de bittiğini gösteren yarıyıl tatili ne zaman bitecek, 2. dönem ne zaman başlıyor araştırılmaya başlandı. Bunun yanında yoğun kar yaşığı nedeniyle 15 tatili uzatılması da gündeme geldi. Peki yarıyıl tatili ne zaman bitiyor, uzatıldı mı? İşte detaylar...
Bilindiği üzere 21 Ocak Cuma günü alınan karnelerin ardından heyecanla beklenen yarıyıl tatili başlamıştı. MEB takvimine gçre iki hafta devam edecek olan sömestr tatili 4 Şubat Cuma günü son bulacak ve okullar 7 Şubat Pazartesi günü yeniden açılacak.
Milli Eğitim Bakanlığı resmi twitter hesabından yayınlanan duyuruda ise, öğrencilere 24-30 Ocak 2022 tarihlerinde EBA TV'de ilkokul, ortaokul ve lise için ders tekrarlarının olacağı bildirildi.