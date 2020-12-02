Yarıyıl tatili ne zaman 2020 2021? 15 tatil tarihi için MEB tarih verdi!
15 tatil ne zaman? Yarıyıl tatili öğrenci ve velilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı 2020 2021 eğitim öğretim yılı takvimi ile 15 tatil tarihini açıkladı. Online eğitim sürecinde yarı yıl tatilini evde geçirecek olan öğrenciler, MEB'in yayımladığı tatil programından faydalanmaya devam edecekler. TRT EBA kanallarında telafi yapmak isteyen öğrenciler için dönem içindeki ders programlarının özet tekrarları yayınlanacak. İşte, 2020 2021 yarıyıl tatiliyle ilgili ayrıntılı bilgiler.
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15 tatil olarak da bilinen yarıyıl tatili için geri sayım devam ediyor. MEB takvimine göre, Yarıyıl tatili 25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak. Tatil 5 Şubat 2021 Cuma sona erecek. Diğer yandan alınan yeni önlemler kapsamında MEB'in açıklamasına göre 31 Aralık 2020'ye kadar yüz yüze veya uzaktan hiçbir sınav yapılmayacak. 4 Ocak Pazartesi gününe kadar resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim öğretim faaliyetlerine uzaktan eğitimle devam edecek.
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TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Birinci dönem ara tatili, 16 Kasım 2020 Pazartesi başladı ve 20 Kasım 2020 Cuma sona erdi.
Ara tatilde öğretmenler, mesleki gelişim programlarına çevirim içi ortamda katılabiliyorlar.
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TRT EBA kanallarında ara tatilde telafi yapmak isteyen öğrenciler için dönem içindeki ders programlarının özet tekrarları yayınlanıyor.
Yarıyıl tatili ise 25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak ve 5 Şubat 2021 Cuma sona erecek.
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SINAVLAR İPTAL Mİ OLDU?
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 20 Kasım Cuma gününden 4 Ocak Pazartesi gününe kadar resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim öğretim faaliyetlerine uzaktan eğitimle devam edileceğini bildirdi.
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Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "31 Aralık 2020'ye kadar yüz yüze veya uzaktan hiçbir sınav yapılmayacak, sınavlarla ilgili planlamalar salgın sürecinin seyrine göre ayrıca gerçekleştirilecek, okul yönetimlerimiz ve öğretmenlerimiz aracılığıyla öğrencilerimize duyurulacaktır. Öğrencilerimiz, yüz yüze ve uzaktan eğitimle yapılan eğitim öğretim müfredatından sorumlu olacaklardır." ifadesini kullandı.