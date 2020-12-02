Yarıyıl tatili ne zaman 2020 2021? 15 tatil tarihi için MEB tarih verdi!

15 tatil olarak da bilinen yarıyıl tatili için geri sayım devam ediyor. MEB takvimine göre, Yarıyıl tatili 25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak. Tatil 5 Şubat 2021 Cuma sona erecek. Diğer yandan alınan yeni önlemler kapsamında MEB'in açıklamasına göre 31 Aralık 2020'ye kadar yüz yüze veya uzaktan hiçbir sınav yapılmayacak. 4 Ocak Pazartesi gününe kadar resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim öğretim faaliyetlerine uzaktan eğitimle devam edecek.