Yarıyıl tatili (15 tatil) ne zaman, karneler ne zaman alınacak? MEB 2021 2022 tatil takvimi

BAKAN ÖZER'DEN ARA TATİL MESAJI

Öğretmen ve öğrencilere seslenen Bakan Özer, yayımlanan video mesajında şunları söyledi: "Çocuklarımızın ve ülkemizin yarınları için her türlü tedbiri alarak okullarımızı açık tutma kararlılığıyla" 6 Eylül'de başlattığımız yüz yüze eğitim sürecimize, 15-19 Kasım'ı kapsayan dokuz günlük bir 'ara tatil' ile mola vereceğiz. Şimdiden, ara tatilinizin sağlıkla geçmesini temenni ediyorum."



Yüz yüze eğitimin devamı konusunda sürdürülen kararlılığı vurgu yapan Bakan Özer, "Bildiğiniz gibi 1,5 yılı aşkın uzun bir aradan sonra 6 Eylül'de sınıflarımızda buluştuk. Geride bıraktığımız bu iki aylık süreçte hepinizin üstün gayret ve dikkatiyle yüz yüze eğitime ülkemiz genelinde büyük bir özenle devam etmeyi başardık. Bu başarıda şüphesiz, Kovid-19 salgınına karşı sizlerin, velilerimizin, öğretmenlerimizin ve okul yöneticilerimizin aldığı olağanüstü tedbirlerin; aşılanma konusunda gösterilen fevkalade hassasiyetin büyük katkısı var. Her türlü desteğiyle yüz yüze eğitim kararımızı sürdürmemize katkı sunan herkese ve bu süreçte eğitimin kahramanları olan öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum." dedi.