Yarıyıl tatili (15 tatil) ne zaman, karneler ne zaman alınacak? MEB 2021 2022 tatil takvimi
Yarıyıl tatili ile okullarda ilk dönemin tamamlanacağı tarih veli ve öğrencilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. 6 Eylül'de başlayan yüz yüze eğitime kasım tatili ile ara verilirken, şimdiden karneler için heyecanlı bekleyiş başladı. Milli Eğitim Bakanlığı 2021-2022 eğitim öğretim yılı takvimi ile yarıyıl tatili (sömestr tatili) tarihlerini duyurdu. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri karnelerin verileceği ocak ayına kadar ilk döneme devam edecekler. Peki, yarıyıl tatili ne zaman ve karneler ne zaman verilecek? İşte, MEB tatil takviminin detayları.
İlk dönem karneler ne zaman verilecek sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. 15-19 Kasım tarihlerini kapsayan ara tatil sonrası öğrenciler 22 Kasım Pazartesi günü ders başı yapacaklar. İlk dönem sonrası karnelerin verilmesi ile 15 günlük tatil başlayacak. Ara tatilin ardından 2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci dönemi 21 Ocak 2022 Cuma sona erecek.
YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?
2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci dönemi 21 Ocak 2022 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili ise 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.
Öğrenciler ikinci dönemdeki ara tatili ise 11 Nisan-15 Nisan 2022'de yapacak. Eğitim ve öğretim yılı çalışma takvimi, yukarıda belirtilen tarihler dikkate alınarak, 16/12/1996 tarihli ve 2467 sayılı Tebliğler Dergisi'nde yayımlanan "Millî Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumlarının Çalışma Takvimi" örneği esaslarına göre valiliklerce düzenlenecektir.
2022-2023 eğitim ve öğretim yılı, 12 Eylül 2022 Pazartesi günü başlayacaktır.
Öğrenciler ikinci dönemdeki ara tatili ise 11 Nisan-15 Nisan 2022'de yapacak. Eğitim ve öğretim yılı çalışma takvimi, yukarıda belirtilen tarihler dikkate alınarak, 16/12/1996 tarihli ve 2467 sayılı Tebliğler Dergisi'nde yayımlanan "Millî Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumlarının Çalışma Takvimi" örneği esaslarına göre valiliklerce düzenlenecektir.
2022-2023 eğitim ve öğretim yılı, 12 Eylül 2022 Pazartesi günü başlayacaktır.
BAKAN ÖZER'DEN ARA TATİL MESAJI
Öğretmen ve öğrencilere seslenen Bakan Özer, yayımlanan video mesajında şunları söyledi: "Çocuklarımızın ve ülkemizin yarınları için her türlü tedbiri alarak okullarımızı açık tutma kararlılığıyla" 6 Eylül'de başlattığımız yüz yüze eğitim sürecimize, 15-19 Kasım'ı kapsayan dokuz günlük bir 'ara tatil' ile mola vereceğiz. Şimdiden, ara tatilinizin sağlıkla geçmesini temenni ediyorum."
Yüz yüze eğitimin devamı konusunda sürdürülen kararlılığı vurgu yapan Bakan Özer, "Bildiğiniz gibi 1,5 yılı aşkın uzun bir aradan sonra 6 Eylül'de sınıflarımızda buluştuk. Geride bıraktığımız bu iki aylık süreçte hepinizin üstün gayret ve dikkatiyle yüz yüze eğitime ülkemiz genelinde büyük bir özenle devam etmeyi başardık. Bu başarıda şüphesiz, Kovid-19 salgınına karşı sizlerin, velilerimizin, öğretmenlerimizin ve okul yöneticilerimizin aldığı olağanüstü tedbirlerin; aşılanma konusunda gösterilen fevkalade hassasiyetin büyük katkısı var. Her türlü desteğiyle yüz yüze eğitim kararımızı sürdürmemize katkı sunan herkese ve bu süreçte eğitimin kahramanları olan öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum." dedi.
Yüz yüze eğitimin devamı konusunda sürdürülen kararlılığı vurgu yapan Bakan Özer, "Bildiğiniz gibi 1,5 yılı aşkın uzun bir aradan sonra 6 Eylül'de sınıflarımızda buluştuk. Geride bıraktığımız bu iki aylık süreçte hepinizin üstün gayret ve dikkatiyle yüz yüze eğitime ülkemiz genelinde büyük bir özenle devam etmeyi başardık. Bu başarıda şüphesiz, Kovid-19 salgınına karşı sizlerin, velilerimizin, öğretmenlerimizin ve okul yöneticilerimizin aldığı olağanüstü tedbirlerin; aşılanma konusunda gösterilen fevkalade hassasiyetin büyük katkısı var. Her türlü desteğiyle yüz yüze eğitim kararımızı sürdürmemize katkı sunan herkese ve bu süreçte eğitimin kahramanları olan öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum." dedi.
Ara tatilde de salgın terbilerine uyulmasını isteyen Bakan Özer şunları söyledi: "Sevgili Öğrenciler, bugün itibarıyla başlayacak bu ara tatilde de lütfen Kovid-19 tedbirlerini elden bırakmayalım. Tatilde maske, mesafe ve temizlik kurallarına göstereceğiniz hassasiyet yüz yüze eğitime sağlıkla devam edebilmemizi doğrudan etkileyecektir. Biliyoruz ki ara tatilin sonunda, yeni bilgiler ve tecrübeler edinmiş olarak sizlerle okullarımızda buluşacak ve yarınlarımız için çok büyük önem arz eden yüz yüze eğitime yine ortak çabalarımızla devam edeceğiz."
24 Kasım Öğretmenler Günü için yapılan fidan bağış kampanyasına değinen Bakan Özer, "Çok Kıymetli Öğretmenlerim, Sevgili Öğrenciler, yaklaşan 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenlerimize minnettarlığımızın küçük bir nişanesi olarak 'Öğretmenim İçin Bir Fidan' kampanyası başlattık. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da bu kampanyaya 1000 fidan bağışı ile destekte bulundu. Ara tatil sonrasındaki hafta boyunca çeşitli etkinliklerle kutlayacağımız Öğretmenler Günü'nü böylesi anlamlı bir etkinlikle, 'Öğretmenim İçin Bir Fidan' kampanyasıyla, taçlandırmak her bakımdan "geleceğe nefes" olmaktır. Eğitim ailemiz olarak gönüllerimizin ve gayretlerimizin bu kampanyayla bir kez daha buluşacağından şüphem yok. Bu vesileyle tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü şimdiden kutluyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Bakan Özer, mesajını şu sözlerle tamamladı: "Ara tatil sonrasında yüz yüze eğitime kaldığımız yerden, coşku ve gururla kutlayacağımız bir Öğretmenler Günü haftasında başlayacak olmanın heyecanıyla hepinize iyi tatiller diliyorum. Sağlıkla, sevgiyle kalın."
Bakan Özer, mesajını şu sözlerle tamamladı: "Ara tatil sonrasında yüz yüze eğitime kaldığımız yerden, coşku ve gururla kutlayacağımız bir Öğretmenler Günü haftasında başlayacak olmanın heyecanıyla hepinize iyi tatiller diliyorum. Sağlıkla, sevgiyle kalın."