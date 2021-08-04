YarÄ±ÅŸma hostesiydi, kraliyet gelini oldu: Meghan Markle 40 yaÅŸÄ±na giriyor

LILIBET DIANA DA ARALARINA KATILDI 2016'da Prens Harry ile iliÅŸki yaÅŸamaya baÅŸladÄ± ve iki yÄ±l sonra da evlendi. Ã–nceki yÄ±l da Archie adÄ±nÄ± verdikleri bir erkek bebekleri oldu. Ocak 2020 yÄ±lÄ±nda, Ã§ift kraliyet ailesinin kÄ±demli Ã¼yeleri olarak geri adÄ±m atmayÄ± ve zamanlarÄ±nÄ± Ä°ngiltere ve Kuzey Amerika arasÄ±nda bÃ¶lmek istediklerini aÃ§Ä±kladÄ±. Ã‡ift ayrÄ±ca hayÄ±r kurumlarÄ±nÄ± ve KraliÃ§eyi desteklemeye devam ederken finansal olarak baÄŸÄ±msÄ±z olacaklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Ã‡iftin ikinci bebeÄŸi olan Lilibet Diana ise ABD'de dÃ¼nyaya geldi.