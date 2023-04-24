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KENTSEL DÖNÜŞÜM KAMPANYASI 2023 | Kentsel dönüşüm başvuru şartları neler, nasıl başvurulur? “Yarısı Bizden” kentsel dönüşüm kampanyası başvuruları ne zaman başlıyor?

Güncelleme Tarihi:

#Yarısı Bizden#Yarısı Bizden Kampanyası#Kentsel Dönüşüm
Oluşturulma Tarihi: Nisan 24, 2023 13:27

Türkiye’nin bir gerçeği olan depremle mücadele etmek amacıyla kentsel dönüşüme teşvik ve destek projeleri hız kesmeden devam ediyor. “Yarısı Bizden” kentsel dönüşüm desteği detayları da ortaya çıkmaya başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum konuyla ilgili detayları başladı. Peki, Yarısı Bizden projesi başvuru şartları neler? Yarısı Bizden kentsel dönüşüm projesi ne zaman başlayacak, nasıl başvurulur? İşte konuyla ilgili tüm detaylar…

1/5KENTSEL DÖNÜŞÜM KAMPANYASI 2023 | Kentsel dönüşüm başvuru şartları neler, nasıl başvurulur “Yarısı Bizden” kentsel dönüşüm kampanyası başvuruları ne zaman başlıyor



Yarısı Bizden kentsel dönüşüm desteği ile ilgili detaylar ortaya çıktı. İstanbul'da kira yardımı da 3 bin 500 liradan 5 bin 250 liraya çıkarılırken kentsel dönüşüm için sağlanan olanaklar da artırıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 20 soru 20 cevap başlığı altında 'Yarısı Bizden' kampanyasındaki detayları açıkladı. Peki, “Yarısı Bizden” kentsel dönüşüm desteği başvuruları ne zaman başlıyor? Yarısı Bizden başvuru şartları neler, nasıl başvurulur? İşte detaylar…

2/5“YARISI BİZDEN” KENTSEL DÖNÜŞÜM DESTEĞİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR

“YARISI BİZDEN” KENTSEL DÖNÜŞÜM DESTEĞİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yarısı Bizden kentsel dönüşüm projesi müjdesi geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyuruldu. Buna göre kentsel dönüşüm desteği başvuruları 26 Nisan – 29 Mayıs tarihleri arasında yapılacak. Bizden Kampanyasına başvuru yapanlara 10 bin 500 lira taşınma yardımı ve aylık 5 bin 250 lira kira yardımı sağlanacak. E-Devlet üzerinden mülkiyet sahibi vatandaşların başvurabileceği kampanya 29 Mayıs tarihine kadar devam edecek.

3/5KENTSEL DÖNÜŞÜM KAMPANYASI 2023 | Kentsel dönüşüm başvuru şartları neler, nasıl başvurulur “Yarısı Bizden” kentsel dönüşüm kampanyası başvuruları ne zaman başlıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Kentsel Dönüşümde ‘Yarısı Bizden’ kampanyası kapsamında yapılacak konutların en geç 2 yıl içinde teslim edileceğini, hak sahiplerine 10 bin 500 lira taşınma, 5 bin 250 lira kira yardımı yapılacağını söyledi.

Projeyi "100 yılın dönüşümü" olarak tanımlayan Bakan Kurum, "Bölgenin imar koşullarına göre hareket edilecek. İnsanlarımızın talepleri doğrultusunda ihtiyaçlar giderilecek, çocuklarımıza yeni yeşil alanlar kazandırılacak." şeklinde konuştu.

4/5YARISI BİZDEN KENTSEL DÖNÜŞÜM DESTEĞİ ŞARTLARI NEDİR

YARISI BİZDEN KENTSEL DÖNÜŞÜM DESTEĞİ ŞARTLARI NEDİR?

Yarısı Bizden Kampanyası kapsamında örneğin bir evin 1.5 milyon maliyeti çıktı, bunun 750 bin lirasını devlet hibe olarak verecek. Kalan 750 bin lirasını vatandaşımız kendisi koyacak böylece hemen evini yenileyebilecek. Devletin karşılayacağı kısım 120 metrekare büyüklüğündeki 3 oda 1 salon için 1 milyon 800 bin liranın yarısına tekabül eden 900 bin liraya çıkacak. Örneğin vatandaşımız yüzde 0.79 faizle 10 yıl vadeli kredi kullanabilecek. Yüzde 10’u peşin kalanı 10 yıl vadeli olarak ÜFE, TÜFE memur maaş artış oranlarından düşük olanını aşmayacak düzeyde güncellenecek rakamlarla borcunu ödeyebilecek.

5/5KREDİ TUTARLARI BELLİ OLDU

KREDİ TUTARLARI BELLİ OLDU

Yüzde 10’u peşin ödenen 750 bin liralık borçlanma için aylık taksit 5 bin 625 lira, 900 bin liralık borçlanma için aylık taksit 6 bin 750 lira düzeyinde gerçekleşecek. Cebinde hiç birikmiş parası olmayan vatandaşımız bile devletin katkıları ile uygun şartlarda borçlanarak güvenli bir yuva sahibi olabilecek.

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#Yarısı Bizden#Yarısı Bizden Kampanyası#Kentsel Dönüşüm