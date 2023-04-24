YARISI BİZDEN KENTSEL DÖNÜŞÜM DESTEĞİ ŞARTLARI NEDİR?

Yarısı Bizden Kampanyası kapsamında örneğin bir evin 1.5 milyon maliyeti çıktı, bunun 750 bin lirasını devlet hibe olarak verecek. Kalan 750 bin lirasını vatandaşımız kendisi koyacak böylece hemen evini yenileyebilecek. Devletin karşılayacağı kısım 120 metrekare büyüklüğündeki 3 oda 1 salon için 1 milyon 800 bin liranın yarısına tekabül eden 900 bin liraya çıkacak. Örneğin vatandaşımız yüzde 0.79 faizle 10 yıl vadeli kredi kullanabilecek. Yüzde 10’u peşin kalanı 10 yıl vadeli olarak ÜFE, TÜFE memur maaş artış oranlarından düşük olanını aşmayacak düzeyde güncellenecek rakamlarla borcunu ödeyebilecek.