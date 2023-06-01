YARISI BİZDEN KAMPANYASI başvuruları bitti mi, hangi ilçeden kaç başvuru alındı? İlçe ilçe 2023 Yarısı Bizden Kampanyası başvuru sayısı ve ödeme planı

YARISI BİZDEN KAMPANYASI BAŞVURULARI BİTTİ Mİ?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yaptığı açıklamada şu bilgilere yer verdi:
Yarısı Bizden kampanyamızda başvurular sona erdi.
1.019.471 bağımsız birim için
269.670 başvuru yapıldı.
Şu ana kadar uzlaşı sağlanan 118 bin konutta projelendirme çalışmaları başlatıldı. Tüm başvurular incelenecek, çoğunluğun sağlandığı binalarda dönüşüm süreci hemen başlayacak.
İstanbul'umuzu tüm afetlere karşı daha dirençli kılmak için durmadan çalışacağız!