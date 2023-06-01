YARISI BİZDEN KAMPANYASI başvuruları bitti mi, hangi ilçeden kaç başvuru alındı? İlçe ilçe 2023 Yarısı Bizden Kampanyası başvuru sayısı ve ödeme planı

YARISI BİZDEN KAMPANYASI ÖDEME PLANI

Kampanya kapsamında 100 metrekare 2+1 dairenin 750 bin lirası devletten olmak üzere kalan tutara yüzde 10 peşinat, 5 bin 625 liradan başlayan taksitlerle 10 yıl vade ile ödeme imkânı sağlanacak. 120 metrekare 3+1 dairenin de 900 bin lirası devletten olmak üzere, kalan tutar yüzde 10 peşinat, 6 bin 750 liradan başlayan taksitle 10 yıl vade ile kampanyaya katılım sağlayanlara destek verilecek.