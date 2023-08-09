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Yarısı Bizden Kampanyası başvuru sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir? Bakan Özhaseki başvuru sayısını duyurdu!

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#Yarısı Bizden Kampanyası Başvuru Sonuçları#Yarısı Bizden Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak#Bakan Özhaseki
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 09, 2023 23:14

Yarısı Bizden Kampanyası başvuru sorgulama, vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca başlatılan Yarısı Bizden Kampanyası başvuru süreci 26 Nisan-31 Mayıs 2023 tarihleri arasında tamamlandı. Buna göre, 100 metrekare 2+1 dairenin 750 bin lirası devletten olmak üzere kalan tutara yüzde 10 peşinat, 5 bin 625 liradan başlayan taksitlerle 10 yıl vade ile ödeme imkanı getirilecek. 120 metrekare 3+1 dairenin de 900 bin lirası devletten olmak üzere, kalan tutar yüzde 10 peşinat, 6 bin 750 liradan başlayan taksitle 10 yıl vade ile ödenebilecek. Konuyla ilgili bilgi veren Bakan Özhaseki 1 milyon 20 bin müracaat yapıldığını bildirdi. Peki, Yarısı Bizden Kampanyası başvuru sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir? İşte, o konu hakkında bilgiler.

1/4Yarısı Bizden Kampanyası başvuru sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir Bakan Özhaseki başvuru sayısını duyurdu

Yarısı Bizden başvuru sonuçları son gelişmeler ile takip ediliyor. Türkiye’nin en büyük kentsel dönüşüm projesi “Yarısı Bizden” kampanyası başvuruları mayıs sonunda tamamlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı uzmanları tarafından, kabul edilen başvurularda binaların ön incelemesi yapılacak ve keşif raporu hazırlanacak. Ardından gönüllülük esasıyla anlaşma sağlanan bina için protokol hazırlanacak, proje aşamasına geçilecek. Yarısı Bizden başvuru değerlendirmesinin ardından binanın boşaltılmasıyla TOKİ tarafından başlatılacak süreçte en geç 2 yıl içinde inşaat tamamlanacak. Peki, Yarısı Bizden Kampanyası sonuçları nasıl öğrenilir? İşte, ayrıntılar.

2/4YARISI BİZDEN KAMPANYASI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR

YARISI BİZDEN KAMPANYASI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı uzmanları tarafından başvuruda bulunulan binanın ön incelemesi yapılacak ve keşif raporu hazırlanacak. Gönüllülük esasıyla anlaşma sağlanan bina için protokol hazırlanacak, proje aşamasına geçilecek.

Ruhsat alma süreci başlayacak. Binanın boşaltılmasıyla TOKİ tarafından başlatılacak süreçte en geç 2 yıl içinde inşaat tamamlanacak, bu süreçte 10 bin 500 lira taşınma ve aylık 5 bin 250 lira kira yardımı yapılacak.

Başvuru sonuçlarının ise ne zaman açıklanacağına yönelik bir açıklama bulunmuyor. Değerlendirme sonuçlarının Bakanlık tarafından başvuru yapan vatandaşlara özel olarak bildirileceği tahmin ediliyor. Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

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3/4YARISI BİZDEN KAMPANYASI BAŞVURU SAYISI BELLİ OLDU

YARISI BİZDEN KAMPANYASI BAŞVURU SAYISI BELLİ OLDU

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, CNN Türk Tarafsız Bölge programında Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtladı. Yarısı Bizden Kampanyası ile ilgili Bakan Özhaseki şunları söyledi;

Yarısı bizden kampanyası başlatıldı. vatandaş kendi evini yıkıp yeniden yapmak ya da güçlendirmek istiyorsa yarısı bizden. 1 milyon 20 bin müracaat var. İşe başlayacağız diyen 21 bin bina var. 3'te 2'sinde anlaşma sağlayan 14 bin bina var. Böylelikle 200 bin daireyi dönüştürmüş olacağız.

4/4Yarısı Bizden Kampanyası başvuru sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir Bakan Özhaseki başvuru sayısını duyurdu

arısı bizden kampanyasıyla da 200 bini konutu dönüştürürüz. Çok iyimser bir şey ama dönüştürme imkan ve kabiliyetimiz var diye düşünüyorum. Kentsel dönüşüm 2012 yasasında çıktı. 2012'den bu yana yapılan 800 bin konut dönüştürüldü. Bu 800 bin daire demek. 5.8 milyon bağımsız birim var İstanbul'da. Bunun içinde 1,5 milyonu riskli. 600 bini ilk olarak yapılması gerekiyor. 188 yerde kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor İstanbul'da. Rezerv alanlar ise 350 bin konutu kurtarıyor.

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