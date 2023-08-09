Yarısı Bizden Kampanyası başvuru sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir? Bakan Özhaseki başvuru sayısını duyurdu!

arısı bizden kampanyasıyla da 200 bini konutu dönüştürürüz. Çok iyimser bir şey ama dönüştürme imkan ve kabiliyetimiz var diye düşünüyorum. Kentsel dönüşüm 2012 yasasında çıktı. 2012'den bu yana yapılan 800 bin konut dönüştürüldü. Bu 800 bin daire demek. 5.8 milyon bağımsız birim var İstanbul'da. Bunun içinde 1,5 milyonu riskli. 600 bini ilk olarak yapılması gerekiyor. 188 yerde kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor İstanbul'da. Rezerv alanlar ise 350 bin konutu kurtarıyor.