Yarısı Bizden Kampanyası başvuru sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir? Bakan Özhaseki başvuru sayısını duyurdu!

Yarısı Bizden başvuru sonuçları son gelişmeler ile takip ediliyor. Türkiye’nin en büyük kentsel dönüşüm projesi “Yarısı Bizden” kampanyası başvuruları mayıs sonunda tamamlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı uzmanları tarafından, kabul edilen başvurularda binaların ön incelemesi yapılacak ve keşif raporu hazırlanacak. Ardından gönüllülük esasıyla anlaşma sağlanan bina için protokol hazırlanacak, proje aşamasına geçilecek. Yarısı Bizden başvuru değerlendirmesinin ardından binanın boşaltılmasıyla TOKİ tarafından başlatılacak süreçte en geç 2 yıl içinde inşaat tamamlanacak. Peki, Yarısı Bizden Kampanyası sonuçları nasıl öğrenilir? İşte, ayrıntılar.