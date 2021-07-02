Yarın ve pazar günü seyahat yasağı var mı? Şehirler arası seyahat yasağı kaldırıldı mı? Hafta sonu için yeni karar
Seyahat yasağı için alınan karar normalleşmenin üçüncü etabında kesinleşti. Hafta içi ve hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasakları 1 Temmuz itibarıyla ülke genelinde kaldırıldı. 21 Haziran'da gerçekleşen Kabine Toplantısı'nda alınan karar gereği Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, şehirler arası seyahat yasağının kaldırılacağı ve kısıtlamaların sona ereceğini bildirmişti. Yaklaşan hafta sonu öncesinde "seyahat yasağı olacak mı" sorusu yeniden gündeme geldi. İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgede seyahat kısıtlamasının durumu netlik kazandı. Peki, şehirler arası seyahat yasağı kaldırıldı mı? İşte, o konu hakkında ayrıntılı bilgiler.
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Yarın ve pazar günü seyahat yasağı var sorusu milyonlar tarafından hafta sonu öncesinde takip edilmeye başlandı .Uzun bir sürecin ardından vaka sayılarının düşmesi ile beraber Türkiye normalleşme dönemine adım attı. Kalkan yasakları genelgede yayınlayan İçişleri Bakanlığı seyahat yasağının 1 Temmuz itibarıyla sona erdiğini bildirdi. Bu bilgilere göre şehirler arası seyahat yasağı özel araçlar da dahil hiçbir araç için uygulanmayacak.
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SEYAHAT YASAĞI KALDIRILDI MI?
Salgının seyrinde yaşanan gelişmelerle Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyelerinin 21 Haziran'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde ele alındığı, kademeli normalleşme sürecinin üçüncü etabı kapsamında bazı tedbirlerin 1 Temmuz Perşembe gününden itibaren hayata geçirilmesi gerektiğinin değerlendirildiği genelgede, şu ifadelere yer verildi:
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"1 Haziran 2021 tarih ve 8878 sayılı genelgemizde belirtilen esaslar çerçevesinde halihazırda uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları (hafta içi ve hafta sonu dahil) 1 Temmuz Perşembe günü saat 05.00'e kadar sürdürülecektir. 1 Temmuz Perşembe günü saat 05.00'ten itibaren ise hafta içi hafta sonu ayrımı olmaksızın sokağa çıkmayla buna bağlı olarak uygulanan şehirlerarası seyahat kısıtlamaları sona erecek ve belirtilen tarihten itibaren sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlaması uygulanmayacaktır. Tüm iş kolları ve faaliyet alanlarında, salgınla mücadelenin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra 'Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'nde kendi iş kolu/faaliyet alanı için belirlenmiş tüm tedbir ve esaslara uyulması kaydıyla, halihazırda faaliyetlerine ara verilmiş durumda olan tüm iş yerleri, 1 Temmuz Perşembe gününden itibaren tekrar faaliyet gösterebileceklerdir.
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?
21 Haziran'da gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söylemişti;
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Tamamı da 1 Temmuz itibarıyla başlamak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarını tümüyle kaldırıyoruz. Müzikle ilgili sınırlamayı da daha ileri bir saat olan 24.00'e çekiyoruz. Kusura bakmasınlar gece kimsenin kimseyi rahatsız etmeye hakkı yoktur. Şehirler arası seyahat kısıtlamalarıyla şehir içi toplu taşıma araçlarındaki sınırlamalar sona eriyor.