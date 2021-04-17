Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? Orta ve düşük riskli illerde hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri
Sokağa çıkma yasağı, pazar günü öncesi yeniden gündemde yer aldı. Hafta sonu sokağa çıkma yasağının cuma akşamı saat 19.00'da başlaması ile 58 saat sürecek kısıtlamanın detayları belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yeni kararlara göre, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması pazartesi gününe kadar sürecek. Daha önce orta ve düşük riskli illerde uygulanmayan sokağa çıkma yasağı ile pazar günü uzun süre sonra bir ilk yaşanacak. Diğer yandan pazar günü sokağa çıkma yasağı olan illerde market ve bakkallar açık olacak. İşte, milyonların merak ettiği yarın sokağa çıkma yasağı var mı? sorusunun yanıtı ve sokağa çıkma yasağı saatleri.
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Hafta sonu sokağa çıkma yasağı orta ve düşük riskli illerde öne çıkan konulardan oldu. Daha önce alınan kararda bu illerde uygulanmayan yasak, yeni tedbirlerin ardından merak konusu oldu. Yeni yol haritası belirlenen önlemler kapsamında , hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, 81 ilde uygulanacak. İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan genelgeye göre, tüm illerde sokağa çıkma yasağı 19 Nisan pazartesi günü sabah 05.00'te sona erecek.
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PAZAR GÜNÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yeni kararlara göre, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, 16 Nisan cuma günü akşam 19.00’dan başlayıp, 19 Nisan pazartesi günü sabah 05.00’te sona erecek.
16 Nisan cuma günü akşam 19.00’dan, 19 Nisan pazartesi günü sabah 05.00’e kadar sürecek sokağa çıkma yasağı 81 ilde uygulanacak.
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLAMIŞTI
Hafta başında yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunmuştu. Erdoğan şunları söylemişti;
Ramazan ayının ilk iki haftasında tedbirleri biraz daha sıkılaştırarak kısmi kapanma uygulamasına geçiyoruz.
Hafta sonu sokağa çıkma sınırlaması uygulaması sürerken hafta içi sokağa çıkma sınırlamasının saatleri akşam 19.00 ve sabah 05.00 olarak güncellenmiştir. Sokağa çıkma saatlerinde zorunlu haller dışında şehirlerarası seyahatlere izin verilmeyecektir. Bir süre önce ara verdiğimiz 65 yaş üstü ve 18 yaş altının şehir içi toplu taşıma araçlarını kullanma sınırlamasını yeniden getiriyoruz.
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FIRINLAR AÇIK OLACAK
Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Cumartesi ve Pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak. (Bu iş yerlerinde sadece ekmek ve unlu mamul satışı yapılabilecek.). Cumartesi ve Pazar günleri 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.
Ramazan ayı süresince iftar saati ve hemen öncesinde oluşabilecek pide kuyrukları ve yoğunluğun oluşturacağı riskin önlenmesi amacıyla fırınlardaki özel sipariş üretimi de dahil pide ve ekmek üretimi iftardan 1 saat önce sonlandırılacak ve iftar saatine kadar sadece satış yapılabilecek. İftardan sonra fırınlarda üretim, satış ve diğer hazırlık işlemlerine devam edilebilecek.
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Fırın ve unlu mamul ruhsatlı işyerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, ekmek dağıtım araçlarıyla sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacak.