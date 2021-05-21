Gündem Haber Giriş: 21 Mayıs 2021 - 12:05 | 21 Mayıs 2021 - 12:05

Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? Cumartesi yasak var mı? İşte hafta sonu sokağa çıkma yasağında son bilgi

Koronavirüs pandemisi devam ederken devletin aldığı bir takım önlemler ve denetlemeler de devam ediyor. Kademeli normalleşme olarak adlandırılan 1 Haziran'a kadar olan süre için bazı düzenlemeler var. En çok merak edilen ise 22-23 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı. Peki, yarın sokağa çıkma yasağı var mı? Cumartesi sokağa çıkma yasağı var mı?