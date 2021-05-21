Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? (22-23 Mayıs) Cumartesi ve Pazar sokağa çıkma yasağı olacak mı? İçişleri Bakanlığı genelgesi yayınlandı!
Sokağa çıkma yasağı var mı sorusunun yanıtı İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan genelge ile belli oldu. Tam kapanma sonrası kademeli normalleşmeye geçilirken bazı kısıtlamaların bir süre daha devam edeceği kararlaştırıldı. Kabine Toplantısı ve Bilim Kurulu Toplantısı'nda alınan karar gereği hafta sonu sokağa çıkma yasağı devam edecek. Cumartesi ve pazar günü yasak olan illere gözler çevrildi. Peki, yarın sokağa çıkma yasağı var mı? İşte, hafta sonu sokağa çıkma saatleri ve konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler.
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Yarın sokağa çıkma yasağı var mı sorusu pek çok vatandaşın odak noktası olmaya devam ediyor. Tam kapanma sürecinin sona ermesinin ardından İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre Cumartesi ve Pazar günü sokağa çıkma yasağı uygulaması devam edecek. Ancak sokağa çıkma yasağından muaf tutulan kişiler çalışmalarına devam edebilecek. İşte, cumartesi ve pazar sokağa çıkma yasağı olacak mı sorusunun cevabı
Koronavirüs pandemisi devam ederken devletin aldığı bir takım önlemler ve denetlemeler de devam ediyor. Kademeli normalleşme olarak adlandırılan 1 Haziran'a kadar olan süre için bazı düzenlemeler var. En çok merak edilen ise 22-23 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı.
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YARIN YASAK VAR MI?
Türkiye'de 29 Nisan akşamı başlayan tam kapanma döneminin sona ermesi ile kademeli normalleşme başladı. Bu süreçte uygulanacak kurallar, İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği "Kademeli Normalleşme Tedbirleri" konulu genelgeyle anlatıldı. Genelgeye göre, 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'ten 1 Haziran Salı günü saat 05.00'e kadar kademeli normalleşme dönemi tedbirleri uygulanacak.
Kademeli normalleşme döneminde hafta içi 21.00-05.00, hafta sonları ise Cuma 21.00'den Pazartesi 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.
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Dolayısı ile yarın ve pazar günü sokağa çıkma yasağı, muaf olan kişiler harici devam edecek.
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HAFTA SONU MARKETİLERİN DURUMU
Marketler hafta sonu hizmet vermeye devam edecek.
Marketler, sokağa çıkma yasağının uygulandığı hafta sonları ise saat 10.00'da açılacak ve saat 17.00'de kapanacak.
Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak hafta sonlarında bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcıların 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceği, vatandaşların zorunlu ihtiyaçlarının karşılanmasıyla sınırlı olmak ve engelli vatandaşlar haricinde araç kullanmamak şartıyla ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecekleri aktarılan genelgede, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleriyle bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayilerinin açık olacağı ifade edildi.
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HAFTA SONU ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT
Genelgede, kademeli normalleşme döneminde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde şehirler arası seyahat kısıtlamasının uygulanacağına işaret edilerek, "Şehirler arası seyahat kısıtlamasının istisnaları, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde vatandaşlarımızın uçak, tren, otobüs gibi toplu taşıma vasıtalarıyla yapacakları şehirler arası seyahatler için ayrıca seyahat izni alınması istenmeyecek, şehirler arası seyahat edileceğinin bilet, rezervasyon kodu ile ibraz edilmesi yeterli olacaktır. Bu durumdaki kişilerin şehirler arası toplu taşıma vasıtalarıyla ikametleri arasındaki hareketlilikleri, kalkış-varış saatleriyle uyumlu olmak kalmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacaktır." bilgisine yer verildi.