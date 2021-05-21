Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? (22-23 Mayıs) Cumartesi ve Pazar sokağa çıkma yasağı olacak mı? İçişleri Bakanlığı genelgesi yayınlandı!

Yarın sokağa çıkma yasağı var mı sorusu pek çok vatandaşın odak noktası olmaya devam ediyor. Tam kapanma sürecinin sona ermesinin ardından İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre Cumartesi ve Pazar günü sokağa çıkma yasağı uygulaması devam edecek. Ancak sokağa çıkma yasağından muaf tutulan kişiler çalışmalarına devam edebilecek. İşte, cumartesi ve pazar sokağa çıkma yasağı olacak mı sorusunun cevabı



Koronavirüs pandemisi devam ederken devletin aldığı bir takım önlemler ve denetlemeler de devam ediyor. Kademeli normalleşme olarak adlandırılan 1 Haziran'a kadar olan süre için bazı düzenlemeler var. En çok merak edilen ise 22-23 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı.



