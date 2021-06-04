Gündem Haber Giriş: 04 Haziran 2021 - 13:17 | 04 Haziran 2021 - 13:17

Yarın pazar var mı, kurulacak mı? Pazar yerleri cumartesi günü açık mı?

Pazarlar kurulacak mı sorusu pek çok kişinin gündemini oluşturmaya devam ediyor. Pandemi sürecinde hafta sonu cumartesi ve pazar günü pazarlar kurulamamıştı. İçişleri Bakanlığı'nın yeni genelgesine göre hafta sonu pazar yerlerinin kurulması hakkında detaylar gündeme geldi. Buna göre gerekli önlemler alındığı taktirde cumartesi günü pazarlar açılabilecek. Peki yarın pazar kurulacak mı? İşte, cumartesi günü pazarlar kurulacak mı sorusuna yönelik bazı detaylar