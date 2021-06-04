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Gündem
Haber Giriş: 04 Haziran 2021 - 13:17 |  

Yarın pazar var mı, kurulacak mı? Pazar yerleri cumartesi günü açık mı?

Pazarlar kurulacak mı sorusu pek çok kişinin gündemini oluşturmaya devam ediyor. Pandemi sürecinde hafta sonu cumartesi ve pazar günü pazarlar kurulamamıştı. İçişleri Bakanlığı'nın yeni genelgesine göre hafta sonu pazar yerlerinin kurulması hakkında detaylar gündeme geldi. Buna göre gerekli önlemler alındığı taktirde cumartesi günü pazarlar açılabilecek. Peki yarın pazar kurulacak mı? İşte, cumartesi günü pazarlar kurulacak mı sorusuna yönelik bazı detaylar

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Yarın pazar kurulacak mı sorusu, cumartesi günü pazar yerleri için araştırmalarını yapan pek çok kişinin araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Peki, cumartesi günü pazarlar açık olacak mı? İşte, İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı bilgiler

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Pazar yerleri açık mı ve cumartesi pazar günü pazar kurulacak mı sorusu merak edilmeye devam ediyor. Hafta sonu pazarlar kurulacak mı sorusuna alacakları cevaba göre hareket edecek olan pazar esnafı, aşağıdaki kurallara uyum sağlamak zorunda olacak;

  1. » Barındırdıkları risk açısından pazar yerlerinde kurallara uyum çok sıkı
    denetlenmelidir.
  2. » Pazar yerlerinin tüm giriş ve çıkışları kontrol altına alınmalıdır
  3. » Pazar yerlerinin girişlerinde ve pazar içerisinde uygun yerlere kurallar,
    sosyal mesafe, maske kullanımı ve el temizliğiyle ilgili afişler asılmalıdır.
  4. » Pazar yerlerine girişte maske zorunlu olmalıdır. Pazar yerinde kesinlikle
    maskesiz çalışan esnaf veya müşteri bulunmamalıdır. Maskelerin doğru
    şekilde kullanılması (çene ve burunu kapatacak şekilde) sağlanmalıdır.
  5. » Pazar yerleri/alanında, sergi, tezgâh ve/veya tahtalar araları en az 3 metre
    olacak şekilde yerleştirilmelidir.
  6. » Pazar yerlerindeki satıcılar ve müşteriler dâhil kişi sayısı her 4 metrekareye
    1 kişi olacak şekilde veya tezgah sayısının iki katı kadar müşteriyle
    sınırlandırılmalıdır. Hesaplama yapılarak pazar yerinin kapasitesi girişlere
    asılarak ilan edilmelidir.
  7. » Pazar yerine giren müşteri sayısı belirlenerek (görevlinin sayması veya
    turnike benzeri sistemler konulması) müşteri kapasitesine ulaşıldığında
    yeni müşteriler alınmamalı, sosyal mesafe (en az 1 metre) kurallarına göre
    bekletilmelidir.
  8. » Pazar yerlerinin tüm girişlerinde ve her tezgâhta el antiseptiği (kolonya vb.)
    bulundurulmalıdır.
  9. » Tezgâh olmadan yerde satış yapılmamalıdır.
  10. » Tezgâhtarlar sık sık ellerini antiseptik ile temizlemelidir.
  11. » Tezgâh aralarındaki geçiş yerlerinde sıkışıklığa neden olacak kasa ve
    ambalajlar bulundurulmamalıdır.
  12. » Pazar tezgahlarının önünde zemine sosyal mesafenin korunmasını
    sağlayacak işaretler konulmalıdır.
  13. » Pazar/satış yerlerinde ambalajsız satılan yaş sebze ve meyvelerin

    tüketicilerce temas edilmeden, doğrudan pazarcı esnafı tarafından hijyen
    koşullarına dikkat edilerek satışının yapılması sağlanmalıdır. Müşteri
    tarafından ürün seçimine izin verilmemelidir.
  14. » Kapalı pazar yerlerinin havalandırılması sağlanmalıdır.
  15. » Pazar yerlerinde çöpler açıkta bırakılmamalı, kapalı poşetlerle uygun
    şekilde toplanmalıdır.
  16. » Satışlar sona erdikten sonra pazar alanının temizliği toplu yaşam alanlarında
    yer temizliğinde kullanılan esaslar çevresinde su ve deterjanla yapılmalıdır

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Pazar yerine maskesiz girişlere izin verilmemelidir. Maske pazar yerindebulunulduğu sürece çıkarılmamalıdır. Ağız ve burnunu kapatacak şekildemaske takmalıdır.

Pazar yerlerinde sosyal mesafeye (en az 1 metre) uymaları konusundauyarılmalıdır.

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